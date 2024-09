Skaterpark in Esslingen: Skateboard-Contest unter der Adenauerbrücke

1 Skateboarder legen am Samstag in Esslingen los. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Im Skaterpark unter der Adenauerbrücke im Esslinger Stadtteil Oberesslingen legen die Skateboarder los. Beim „Skater Contest“ zeigen sie in verschiedenen Wettbewerben wie „Miniramp“, „Girls Jam“ oder „Best Trick“ ihr Können.











Auf die Rollen, fertig, los! Unter der Adenauerbrücke im Esslinger Stadtteil Oberesslingen gibt es am Samstag, 14. September, Tempo, Tricks und Taktik. Beim „Skateboard Contest“ können alle, die sich auf den Rollen so wohl fühlen wie andere in ihrem Wohnzimmersessel, mit dabei sein. Anmeldungen sind auch für Kurzentschlossene möglich.

„Under the Bridge – unter der Brücke“ lautet passend zum Veranstaltungsort der Titel der actionreichen Veranstaltung. Der Start der Rennen ist um 13 Uhr. Anmeldungen werden ab 11 Uhr vor Ort angenommen. Gestartet wird in den Gruppen Street A und B, Miniramp, Girls Jam und Best Trick. Zur Stärkung abseits der Rennpiste gibt es beim BBQ Leckeres und spritzige Drinks.

Für eine Skateboardkultur

Der Adenauer-Skatepark-Verein als Veranstalter hat sich die Erhaltung und Erweiterung des Skateparks unter der Konrad-Adenauer-Brücke sowie das Durchführen von Veranstaltungen und Wettbewerben auf die Fahnen geschrieben. Nach eigenen Angaben setzen sich die Mitglieder auch „für die Förderung der Skateboardkultur in Esslingen und Umgebung“ ein. Der gemeinnützige Verein versteht sich außerdem als Kommunikationspunkt für Presse und Politik zur Esslinger Skateboardszene.

Den Skaterpark gibt es nach Angaben der Stadt Esslingen seit Ende der 1990er Jahre zunächst als Holzanlage auf der nördlichen Fläche unter der Adenauerbrücke. 2004 wurde eine erste Erweiterung aus Beton in Richtung Süden vorgenommen. Diese Baumaßnahme wurde mit städtischen Mitteln, von Sponsoren und örtlichen Firmen finanziert. Eine weitere Ergänzung an diese Anlage schließt sich seit etwa 2015 in östlicher Richtung mit Beton-Skate-Elementen mit Namen wie „Ramp Hip“, „Curb-Box“, „Toaster“ oder „Kicker Curb“ an. Diese Erweiterung war bereits bei der ersten Ergänzung der Anlage mitgeplant worden.

Weitere Informationen online unter: https://adenauerskatepark.jimdofree.com