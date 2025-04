Skandal in der Regionalliga Südwest: Anhänger von Eintracht Trier streckt Bahlingen-Spieler mit Faust nieder

Skandal in der Regionalliga Südwest

1 Bahlingen-Spieler Shqipon Bektasi (links) – hier bei einem Pokalspiel gegen FSV Rheinfelden – wurde in der Partie gegen Eintracht Trier niedergeschlagen (Archivbild). Foto: www.imago-images.de/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs

Nach dem späten 3:3-Ausgleich in der Partie des Bahlinger SC gegen Eintracht Trier brennen einem Trierer Anhänger die Sicherungen durch. Die Polizei ermittelt.











Das Spiel des Bahlinger SC gegen Eintracht Trier hätte auch aus sportlicher Sicht jede Menge Geschichten geboten. Über das 3:3 mit dem späten Ausgleich in der 96. Minute für die Hausherren spricht nach der Partie aber kaum jemand. Denn das Spiel in der Regionalliga Südwest wurde von einer Attacke überschattet.

Was ist passiert? Nach dem 3:3 in der Nachspielzeit, drehten die Bahlinger zum Jubel ab – und kamen dabei vor den Block der Gäste aus Trier. Ein Eintracht-Anhänger schlug dabei BSC-Spieler Shqipon Bektasi, der vorbei rannte, brutal nieder. Die Szene ist in einem Video festgehalten, die Polizei ermittelt.

Dass der Angriff eine Rudelbildung auf dem Platz nach sich zog, ist wenig verwunderlich. Auch auf den Rängen ging es hoch her. Laut Sprecher Michael Schorr vom Polizeipräsidium Freiburg seien im Gästebereich auch Toiletten beschädigt worden, seine Kollegen hätten Pfefferspray eingesetzt, um die Trierer Fans in Schach zu halten. „Die Situation hat für viel Emotionen gesorgt.“

Bei Shqipon Bektasi hat die Attacke laut dem Vorstandsvorsitzenden des Bahlinger SC, Dieter Bühler, für eine Prellung am Kopf gesorgt. Für Bühler ist die Situation klar: „Unser Spieler wurde ins Gesicht geschlagen. Der Angriff ist zigfach festgehalten“, sagt er. Der Verein wäge noch ab, ob er gegen die Wertung des Spiel Einspruch einlegt, dafür hat er bis Dienstag, 0 Uhr Zeit – eine Stellungnahme hat man bereits abgegeben.

War ein „Funktionsträger“ der Übeltäter?

Die Offiziellen aus Trier halten sich nach dem Eklat zurück. Es sei „unheimlich schwer, zum jetzigen Zeitpunkt etwas zu sagen“, so Vorstandssprecher Alfons Jochem. Der Club wolle den offiziellen Bericht des Schiedsrichters abwarten.

Die Zurückhaltung könnte auch daher rühren, dass es sich bei dem Angreifer mutmaßlich nicht um einen „normalen Fan“ handelt. Offenbar hielt sich die Person nämlich außerhalb des Fanblocks auf. Dass die Videobilder dies nahelegen würden, bestätigt auch Polizeisprecher Schorr. Demnach könnte es sich um einen „Funktionsträger“ der Trierer handeln. Wer Bektasi niedergeschlagen hat, dürften die weiteren Ermittlungen zeigen. „Wir haben die Person jedenfalls identifiziert“, sagt Schorr.