1 Hartmut in Abwehr-Action, Dieter rutscht in Position, um zu stellen: Sitzvolleyball ist tatsächlich fordernder als gedacht. Foto: /Herbert Rudel

Einmal in der Woche trifft sich die Sitzvolleyball-Gruppe der SV 1845 Esslingen zum Training. Was nach einem gemütlichen, abendlichen Zeitvertreib klingt, macht großen Spaß, fordert den Körper aber weit mehr, als es sich der Laie vorzustellen vermag: ein Selbstversuch.















Der Mensch hat etwa 400 Skelettmuskeln. Grob geschätzt die Hälfte der meinen schmerzt am Donnerstagfrüh gewaltig: die Handballen, die Unterarme, die Schultern. Am Rücken geht’s weiter, vor allem an dessen verlängertem unteren Ende. Am schlimmsten aber ist es am Übergang zwischen Oberschenkel und Hüfte. Das Bein mal eben so anheben? Keine Chance! Der Mittwochabend hat seinen Tribut gefordert, was zum einen am wohl schon etwas fortgeschrittenen Alter des Reporters, aber auch an seiner fehlenden Fitness liegen mag.