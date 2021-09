Zukunftsforscher über Esslinger City „Innenstädte sind die letzten analogen Ikonen“

Was wird sein? Was kann sein? Was soll sein? Der Zukunftsforscher Andreas Reiter entwickelt Modelle und Strategien für kommende Jahre und Jahrzehnte. Auch beim Strategieprozess für die Esslinger Innenstadt blickt er weit voraus.