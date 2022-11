6 Wie du und ich: „Jenny und Robert“ (1968, Ausschnitt) von Helga Paris Foto: Kicken/Helga Paris

Beim Thema Geschwister kann jeder irgendwie mitreden. Trotzdem kann man in der Tübinger Ausstellung „Sisters & Brothers“ bei Geschwisterbildern aus fünf Jahrhunderten erstaunlich viel Neues entdecken.















Er hat ihn erschlagen. Er hat so lange mit dem Stein auf den Kopf des Bruders gehämmert, bis dieser mausetot war. So geht die biblisch überlieferte Geschichte der Brüder Kain und Abel aus. In zivilisierten Zeiten bekommt man seine Geschwister nicht so einfach los. Ob man sie liebt oder hasst, sich ihnen über- oder unterlegen fühlt, Geschwister begleiten die meisten Menschen meist ein Leben lang. Und manch einer muss sehr alt werden, um zu erkennen: Das ist auch gut so.