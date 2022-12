Trickfilmfestival Alles neu – und doch bleibt vieles beim Alten

Was haben die Macher von Spongebob, Peppa Wutz und die Minions gemeinsam? Ihre Karrieren starteten in Stuttgart beim Internationalen Trickfilmfestival. Zum 30-Jahr-Jubiläum gibt es 2023 neben dem gewohnten Programm das Beste aus all diesen Jahren.