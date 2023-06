Turnhalle in Nellingen Unbekannte zündeln auf Toilette – Hoher Schaden und zwei Verletzte

Weil Unbekannte am Dienstag in einer Toilette einer Turnhalle in Ostfildern (Kreis Esslingen) Toilettenpapier in Brand gesteckt haben, mussten zwei Personen medizinisch behandelt werden. Zudem entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.