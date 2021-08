1 Auf der Sirnauer Brücke in Esslingen gab es einen Unfall beim Abbiegen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Beim Abbiegen auf die Auffahrt der B 10 hat ein Lkw-Fahrer einen entgegenkommenden Pkw übersehen und gerammt.

Esslingen -

Am frühen Montagmorgen hat es auf der Sirnauer Brücke gekracht.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 55-jähriger Lkw-Fahrer an der Auffahrt zur B 10 in Richtung Göppingen beim Linksabbiegen offenbar einen entgegenkommenden Mercedes übersehen. So kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in geschätzter Höhe von 23 000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Zur Zeit des Unfalls um 5.30 Uhr war die Ampelanlage noch nicht in Betrieb.