Sirnauer Brücke gesperrt: Müllwagen prallt gegen Auto

Nach einem Unfall musste die Sirnauer Brücke in Esslingen für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Der Fahrer eines Müllautos hatte die Vorfahrt einer Autofahrer missachtet.











Der Fahrer eines Müllautos hat am Freitagmorgen einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der 61-Jährige bog laut Polizei gegen 5.15 Uhr von der Sirnauer Brücke in Esslingen in Richtung Sirnau ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer geradeaus fahrenden 62-jährige Pkw-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde das Auto gedreht, und es prallte gegen das Brückengeländer an der rechten Fahrbahnseite. Die Autofahrerin wurde von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Sachschaden an ihrem nicht mehr fahrbereiten Wagen beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 20 000 Euro. Das Fahrzeug musste abtransportiert werden. Den Schaden an dem Lkw schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro, am Brückengeländer auf etwa 1000 Euro. Für die Dauer der der Unfallaufnahme musste die Sirnauer Brücke für knapp zwei Stunden gesperrt werden.