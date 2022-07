1 Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Nachdem Ende Juni eine Frauenleiche in einem Auto bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden worden war, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen. Die Leiche der 64-Jährigen war am 23. Juni am Rande eines Gewerbegebiets in einem Wagen entdeckt worden. Wie die Frau zu Tode kam, teilte die Polizei bislang nicht mit. Der Verdächtige wurde am Dienstagmorgen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zum Alter des Mordverdächtigen gab es keine Informationen.

Ermittler seien laut Polizei seit Dienstag dabei, das Wohnhaus des Opfers in Sinsheim zu durchsuchen und dort Spuren zu sichern. Die Polizei Mannheim hatte zur Aufklärung des mutmaßlichen Gewaltverbrechens die 69-köpfige Sonderkommission „Hecke“ gebildet.