Esslingen - Selten war die Suche nach neuen Bekanntschaften oder sogar einer Partnerschaft so einfach wie heute. Jede Menge Kontakt-Apps und Online-Partnerbörsen bieten ihre Dienste an. Mit wenigen Klicks bieten sich unzählige Möglichkeiten zum Flirten und Kennenlernen. Aber wie überall im Netz, muss auch hier mit kleinen Schummeleien und sogar größerer Abzocke gerechnet werden. Wer sich online auf die Suche begibt, sollte deshalb einiges beachten.

Vorsicht vor Fake-Accounts

Im Internet ist nicht jeder der, der er zu sein vorgibt. Und nicht immer verbirgt sich hinter einem falsch angelegten Account eine ärgerliche, aber harmlose Schummelei. Einige Seitenbetreiber stehen im Verdacht, selbst falsche Mitgliederaccounts zu unterhalten, die dann zahlende Mitglieder zur stetigen Nutzung der Seite animieren sollen. In anderen Fällen sind sogenannte Romance-Scammer aktiv, die unter falscher Identität Liebe vorgaukeln und so ans Geld ihres Gegenübers gelangen möchten. Es sind also Vorsicht und gesundes Misstrauen geboten.

Die Herausgabe von persönlichen Daten, wie etwa der Adresse, sollte erst mal tabu sein. Erste Treffen sollten ausschließlich an belebten öffentlichen Orten stattfinden. Auf Geldforderungen – auch bei noch so mitleiderregenden Geschichten – bitte niemals eingehen!

Kostenfallen und Datenklau vermeiden

Nicht alle Online-Partnerbörsen agieren seriös und transparent, was ihre Nutzungsbedingungen und Gebühren angeht. Wer sich auf einer Seite anmeldet, liest also am besten vorab genau nach, was kostenlos und was kostenpflichtig ist, wie es mit Leistungen und Laufzeiten aussieht und was bei Mitgliedschaft und Kündigung zu beachten ist.

Auch in Sachen Datenschutz sollte genauer hingesehen werden. Die Nutzung der angegebenen Daten sollte unbedingt auf die Plattform beschränkt sein. Wird die Seite nicht mehr genutzt, sollte die Löschung der Daten angefordert werden.

Die passende Plattform wählen

Kontaktbörsen im Internet haben unterschiedliche Schwerpunkte und Eigenschaften. Wer erfolgreich suchen will, muss also wissen was er will und wo er es findet. Soll es einfach um nette Chat-Bekanntschaften gehen oder um die große Liebe? Entspanntes Kennenlernen oder gezielte Partnervorschläge per Persönlichkeitsprofil?

Sich vorab über Single-Plattformen im Internet zu informieren, mag angesichts der Vielzahl der mittlerweile verfügbaren Seiten schwierig erscheinen. Wer nach übersichtlichen Informationen sucht, ist mit speziellen Vergleichs- und Bewertungsportalen gut beraten. Auf Seiten wie singleboerse.de finden sich Berichte wie etwa dieser LemonSwan Test. Dort sind unter anderem Informationen zu Aufbau, Funktionen, Kosten und Möglichkeiten der Partnerbörse zu finden. Wer sich hier umschaut, kann sich einen praktischen Überblick verschaffen und dann gut Informiert seine Wahl treffen. Das erleichtert nicht nur die Partnersuche im Netz und beugt frustrierenden Erfahrungen vor, sondern bietet auch einen gewissen Schutz vor Betrug und unseriösen Machenschaften.

Nebenbei findet sich dort sicher auch noch der ein oder andere gute Tipp für das richtige Vorgehen bei der Partnersuche im Netz.

Nicht entmutigen lassen

Trotz der vielen Möglichkeiten zur Partnersuche im Netz ist ein schneller Erfolg nicht garantiert. Selbst wer eine gute Partnerbörse gefunden und alle Ratschläge zur Suche befolgt hat, findet nicht unbedingt auf Anhieb den Traumpartner. Liebe lässt sich nun mal nicht erzwingen. Suchende sollten sich davon aber nicht entmutigen lassen und eine positive und entspannte Einstellung behalten. Erfahrungsgemäß ist es schließlich immer der letzte Schlüssel am Schlüsselbund, der die Tür schließlich öffnet...