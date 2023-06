1 Otto Waalkes ist immer für ein Spaß zu haben. Foto: Imago / /Oliver Ruhnke

30 Jahre nach der Erstveröffentlichung der Single „Friesenjung" stürmt Otto Waalkes mit der Neuauflage die deutschen Charts. Warum das Lied plötzlich in aller Munde ist.















Otto Waalkes ist kein Unbekannter in den deutschen Charts. In der Vergangenheit schaffte es der vielseitige Unterhalter immer wieder mit seinen LPs in die Musik-Bestenliste. Nur mit einer Hitsingle wollte es nie so recht klappen. Bis zu vergangenem Freitag. An dem Tag stieg Waalkes mit der Single „Friesenjung“ auf Platz drei in die deutschen Charts ein.

„Friesenjung“? Der Name des Titels mag dem ein oder anderen Zeitzeugen der 90er Jahre bekannt vorkommen. Denn bereits damals brachte Otto Waalkes ein Lied unter jenem Namen raus. In diesem besang der Unterhalter zu der Melodie des Hits „Englishman in New York“ von Sting seine Heimat Ostfriesland.

Der nun erschienene Song ist eine Neuauflage des Songs von 1993. Es handelt sich um einen Remix des Originals, der mit einem Technobeat unterlegt ist. Zu verdanken hat Waalkes das Revival des Songs dem niederländischen Rapper Joost Klein sowie dem deutschen Rapper Ski Aggu. Diese kamen auf die Idee, aus Waalkes 90er-Song ein modernes Techno-Lied zu machen. Auf der Plattform TikTok veröffentlichten sie Ausschnitte, wie sie die neue Version vor Tausenden von Fans spielten. Weil das Lied so gut ankam, baten die Rapper schließlich Waalkes darum, es veröffentlichen zu dürfen. Dieser stimmte prompt zu: „Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis.“

Keine Promo-Tour geplant

Doch damit nicht genug. Ski Aggu und Joost brachten Waalkes anschließend dazu, die Neuauflage mit ihnen zu rappen – obwohl Waalkes die beiden Musiker vorher gar nicht kannte. Für den Videodreh reiste der Unterhalter extra aus seiner ostfriesischen Heimat nach Berlin. Heraus gekommen ist ein Video, das die Musiker dabei zeigt, wie sie in der Hauptstadt und auf einem Acker außerhalb der Stadtgrenzen hemmungslos Party machen. Wie das Lied selbst kommt auch das Musikvideo bei den Fans super an. Nach weniger als drei Tagen hat es auf YouTube bereits über 600.000 Aufrufe und rund 50.000 Daumen nach oben.

Auf die Frage der „Bild“, was es für ein Gefühl sei, plötzlich eine Techno-Legende zu sein, sagt Waalkes: „Das macht einen wieder jung. Das ist echt Wahnsinn, das ist sehr erfrischend. Das kann man gebrauchen zwischendurch.“

Dennoch wird Waalkes mit den Rappern Ski Aggu und Joost wohl vorerst nicht auf Tour gehen. „Ich bin zwar jetzt überall eingeladen mitzurappen, aber ich muss meine Tour und meine Jubiläumsausstellung am Starnberger See vorbereiten“, erklärt Waalkes. Trotz Hitsingle hat der 74-jährige Kult-Unterhalter aus Ostfriesland offenbar immer noch nicht genug.