Singen in der MHP-Arena: Weihnachtskonzert beim VfB

1 Im Dezember wird beim VfB nicht nur die Mannschaft, sondern auch Weihnachten gefeiert. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Kickers machen es schon lange. Nun zieht der VfB nach. In der MHP-Arena wird es ein gemeinsames Weihnachtssingen geben.











Keine Angst, es ist glücklicherweise noch ein bisschen hin. Dennoch müssen wir uns schon mal in Gedanken mit Weihnachten befassen. Denn egal zu welcher Jahreszeit, ein gutes Geschäft lassen sich Fußballvereine selten entgehen. So gibt es jetzt in Stuttgart nach einem Weihnachtssingen im Stadion nun auch noch ein Weihnachtskonzert. Der VfB und C2-Concerts laden am Dienstag, 17. Dezember, in die MHP-Arena: Dort treten Andrea Berg, Patricia Kelly, Gregor Meyle und Vincent Gross auf sowie die Hymnus-Chorknaben, begleitet werden sie vom Christmas-Bell-Orchestra. Es sollen noch andere Künstler auftreten, aber wie das so ist an Weihnachten, es muss Überraschungen geben. Wer dabei sein will, muss mindestens 32,10 Euro zahlen. Mitglieder von VfB-Fanclubs bekommen Tickets von 13,95 Euro an. Schon im Vorjahr wollte man Premiere feiern, aber der Umbau ließ wegen des engen Zeitplans keinen Raum, nicht einmal für erbauliches Liedgut. Das ist dieses Jahr anders.

Bei den Kickers wird seit 2019 gemeinsam gesungen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Im Gazi-Stadion wird am 22. Dezember gesungen. Seit 2019 laden die beiden Landeskirchen, die Stuttgarter Kickers, das Evangelische Jugendwerk in Württemberg, das Amt für Sport und Bewegung sowie die Rosenau auf Degerlochs Höhen. 2023 kamen 7000 Menschen. Weihnachten feiern im Stadion ist gefragt. Und offenbar ein gutes Geschäft. Viele Erstligisten und Zweitligisten folgen mittlerweile dem Beispiel von Union Berlin. Die baten erstmals 2003 zum Weihnachtssingen. Damals kamen 86 Menschen. Mittlerweile ist das Stadion ruckzuck ausverkauft.