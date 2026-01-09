Sindelfingen: Wild abgeladener Müll verärgert Anwohner
1
An der Eltinger Straße im Sindelfinger Wohngebiet Rotbühl sammelt sich illegal abgeladener Müll. Foto: privat

Müllsäcke, die illegal neben Altglas- und Kleidercontainern abgelegt werden, verschandeln Stadtbild und Umwelt. Die Stadt testet an zwei Standorten eine neue Maßnahme.

Neben Containern, die eigentlich für Altkleider gedacht sind, stapeln sich Müllsäcke, die gefüllt sind mit Chipstüten, Joghurtbechern und anderen Plastikverpackungen. Das unschöne Foto von illegal abgelegtem Müll an der Eltinger Straße im Sindelfinger Wohngebiet Rotbühl hat der Anwohner Richard Stollenmaier unserer Redaktion zugesandt. Er schreibt dazu: „Die Bewohnerinnen und Bewohner des Rotbühl in Sindelfingen wollen, dass die Vermüllung des Containerstandortes Eltinger Straße endlich aufhört.“ Und weiter: „Das Rotbühl will eine saubere Umwelt.“

