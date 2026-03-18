Sindelfingen: Unbekannter rammt Blitzer-Anhänger

1 Ein Enforcement Trailer ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Foto: Bernd Thissen/dpa

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen in Sindelfingen geparkten „Enforcement Trailer“ gerammt und sich dann aus dem Staub gemacht hat.











Link kopiert

Ein unbekannter Autofahrer hat einen in Sindelfingen geparkten mobilen Blitzer gerammt und sich dann aus dem Staub gemacht. Das berichtet die Polizei.

Demzufolge war der sogenannte „Enforcement Trailer“ am Fahrbahnrand in der Wilhelm-Haspel-Straße abgestellt gewesen. Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Fahrer in der Zeit zwischen Freitag, 13. März, um 0 Uhr und Dienstag, 17. März, um 10.35 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren gegen den Anhänger gestoßen sein dürfte. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 31/69 70 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.