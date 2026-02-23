Sindelfingen: Rettungshunde suchen nach vermisster Seniorin

Aufregung in Sindelfingen: Am Sonntag verschwindet eine 85-jährige Seniorin aus einem Altenheim. Es folgt eine groß angelegte Suchaktion.
Eine 85-jährige Seniorin ist am Sonntagnachmittag aus dem Sindelfinger Altenheim Burghalde verschwunden. Das bestätigt die Polizei.
Nachdem die ersten Suchmaßnahmen erfolglos geblieben seien, sei am frühen Abend eine Rettungshundestaffel alarmiert worden. Rund 120 Einsatzkräfte hätten sich am Freibadparkplatz mit ihren Hunden versammelt. Unter ihnen befanden sich offenbar auch spezielle Mantrailer – also auf die Suche nach Menschen spezialisierte Tiere. Mit ihrer Hilfe suchte man demnach die Umgebung ab.
Die Dame tauchte in Stuttgart auf
Die Entwarnung folgte gegen 20.50 Uhr: Die Dame war an ihrer alten Wohnung in Stuttgart aufgegriffen worden, berichtet eine Polizeisprecherin. Offenbar war sie mit einem Bus aus Sindelfingen dorthin gefahren.
Ihr Sohn holte sie vom dortigen Polizeirevier ab und brachte sie anschließend zurück nach Sindelfingen.