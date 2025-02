Sindelfingen: Neue Markthalle ab 7. März geöffnet

1 Felix Rapp in der umgebauten Markthalle Foto: WSG

Was lange währt, wird endlich gut: Ab Freitag, 7. März, ist die neue Markthalle am Marktplatz geöffnet. Bei fünf Anbietern gibt es dann eine Auswahl an Speisen und Getränken.











Nach intensiver Planungs- und Bauphase ist es so weit: Die Sindelfinger Markthalle in der Bahnhofstraße 1 öffnet am Freitag, 7. März, offiziell ihre Türen. „ Ich bin überzeugt, dass die Markthalle ein beliebter Ort für Begegnungen und zur Aufwertung der Innenstadt beitragen wird“, sagt Felix Rapp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG), die das Projekt verantwortet.

Auf rund 140 Quadratmeter machen fünf Stände ihre Angebote:

– Pâtissier - Macarons & Cakes: Aleks Zavacki und Kimet Pajaziti bringen ihre Erfahrung aus der Pâtissier-Boutique in Stuttgart mit und bieten Törtchen, Macarons und Cakes.

– La Dolce Vita: Holger Wieden wagt mit seinem Stand den Schritt in die Selbstständigkeit und bietet italienische Feinkost, Weine und Pasta an.

– Asia Delight - Rolls on Bowls: Doan Viet Cuong, der bereits als Gastronom in Sindelfingen tätig ist, bietet mit Sushi und Reis- und Nudel-Bowls eine Auswahl der asiatischen Küche.

– Einfach Brot: Bäckermeister Holger Müller bietet handgefertigte Brote und Feingebäck an.

– SoHo Brasserie: Lucie und Salvatore Branciforti, die bereits das Haus Sommerhof in Sindelfingen betreiben, bringen ihre gastronomische Erfahrung in die Markthalle ein und sorgen für eine große Auswahl an Speisen – von Crêpes über Salate bis hin zu Suppen und Fingerfood.

„Die Markthalle ist ein Baustein zur langfristigen Stärkung der Sindelfinger Innenstadt und soll nachhaltig zur Belebung der Stadtmitte beitragen“, heißt es in einer Pressemitteilung der WSG. Die Gelder für das Projekt stellte der Sindelfinger Gemeinderat zur Verfügung. Außerdem wird die Markthalle vom Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert. Dadurch kann die WSG den Standbetreibern bei der Miete entgegenkommen und die Kaltmiete in den ersten 36 Monaten übernehmen.

„Durch unser Mietmodell können wir den Standbetreibern wichtige Unterstützung zukommen lassen, die insbesondere in der Anfangsphase essenziell sein kann. Zwei der Standbetreiber sind Gründer, die mit ihrem Stand in der Markthalle den Schritt in die Selbstständigkeit wagen – mit unserem Mietmodell können wir diesen Schritt vereinfachen. Ziel ist es, eine möglichst lange Zusammenarbeit sicherzustellen, um die Innenstadt nachhaltig zu beleben“, sagt Wirtschaftsförderer Felix Rapp.

Die Markthalle öffnet ab dem 7. März montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Am Eröffnungswochenende 8./9. März findet eine Glücksradaktion statt, bei der Besucherinnen und Besucher Gutscheine für die Markthalle gewinnen können – ein zusätzlicher Anreiz, die neue Location kennenzulernen.

Bereits am Vorabend zur Eröffnung, Donnerstag, 6. März, wird die Fertigstellung der Markthalle mit geladenen Gästen, darunter Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, der Wirtschaftsförderung und die Standbetreiber, eingeweiht.

Fragen zur Markthalle beantwortet Marco Heinzelmann, Projektentwickler Innenstadt bei der WSG, per E-Mail an marco.heinzelmann@sindelfingen.org oder telefonisch unter 07031 / 688 42-36.