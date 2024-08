Sindelfingen: Müll am Koscht-Nix-Häusle verärgert Kreisverband

1 Wannenweise bringen manche Leute alte, unbrauchbare Dinge zum Koscht-Nix-Häusle in Sindelfingen. Foto: BUND/ BB/Sindelfingen

Der BUND Kreisverband Böblingen/Sindelfingen muss sein Koscht-Nix-Häusle schließen, weil zu viele Menschen dort unbrauchbare Sachen abladen.











Link kopiert

Kisten und Wannen voller Zeugs stapeln sich bis unter die Decke: So chaotisch sah es vor kurzem im kleinen „Koscht-Nix-Häusle“ aus, das der BUND Kreisverband Böblingen/Sindelfingen auf seinem Gelände seit 2018 ehrenamtlich betreibt. Und das, obwohl das Team erst zwei Stunden zuvor aufgeräumt hatte. „Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, erzählt Ursula Wenzel vom BUND-Team. Deshalb bleibt das Häusle vorerst geschlossen.

In dem Häusle können eigentlich Bücher, Spielsachen oder nicht mehr benutzte Haushaltsgegenstände abgegeben werden. In der Vergangenheit sei es aber auch bereits ab und zu vorgekommen, dass das Häusle zum Entsorgen von Müll genutzt worden sei, so der BUND. In letzter Zeit hätten sich die Zwischenfälle dermaßen gehäuft, dass der Kreisverband sich nun zur Schließung gezwungen sieht.

„Das Angebot wurde rege genutzt und auch gut angenommen“, erzählt Ursula Wenzel. Dutzende von Menschen aller Altersstufen wären vorbeikommen, um einige der Gegenstände mitzunehmen. Für viele Menschen sei das „Koscht-Nix-Häusle“ aber auch eine sinnvolle Möglichkeit gewesen, Altbewährtes oder falsch Gekauftes weiterzugeben. Die Ehrenamtlichen des BUND hätten auch regelmäßig für Ordnung dort gesorgt. Doch seit immer mehr Menschen ganze Autoladungen an alten Dingen in und um das Häusle abladen würden, könnten es die Ehrenamtlichen kaum noch in einem brauchbaren Zustand halten. Die Kisten und Tüten würden von den Besuchern durchwühlt, einiges würden sie mitnehmen, alles andere bleibe liegen, berichtet der Verband. Vieles würde außerhalb der Hütte auf den Boden geworfen und gehe kaputt. Manchmal würden dort sogar unbrauchbare oder stark verschmutzte Gegenstände abgeladen.

Immer mehr Menschen bringen ganze Autoladungen an Sachen vorbei

Ob das Angebot für längere Zeit geschlossen bleibt, darüber ist noch nicht entschieden, sagt Ursula Wenzel. Vorerst bleibt das Häusle bis Sonntag, 25. August, zu. An diesem Tag veranstalten der BUND-Kreisverband Böblingen und Greenpeace Böblingen-Sindelfingen von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür im Sindelfinger BUND-Umweltzentrum im Sommerhofenpark. Dort wollen die Ehrenamtlichen einen letzten Versuch starten, die Besucher über das richtige Verhalten am Häusle zu informieren und neue Helfer für dessen Betrieb zu finden.