Sindelfingen: Woher der Gestank auf dem Marktplatz kommt

Woher der Gestank auf dem Marktplatz kommt

1 Die Garage unter dem Sindelfinger Marktplatz wird umgebaut, dabei kommt es derzeit zu unangenehmen Gerüchen. Foto: Stefanie Schlecht

Wer derzeit über den Sindelfinger Marktplatz schlendert, könnte die Nase rümpfen – es riecht häufig unangenehm.











Im Rahmen der laufenden Sanierung der Tiefgarage unter dem Sindelfinger Marktplatz kommt es derzeit zu Geruchsbelästigungen. Das teilt die Sindelfinger Stadtverwaltung mit.

Auf der Baustelle würden derzeit Abdichtungsarbeiten durchgeführt. „Aktuell kommen dabei lösemittelhaltige Abdichtmaterialien zum Einsatz, wodurch es auf dem Marktplatz zu Geruchsbildungen kommen kann“, heißt es in der Mitteilung. Der Geruch sei technisch bedingt und entstehe im Zuge der Bauarbeiten.

Die eingesetzten Materialien seien unbedenklich und es bestehe keine Gesundheitsgefahr. Dieses Verfahren ermögliche es, die Arbeiten auch bei den aktuell niedrigen Temperaturen zügig fortzuführen, um die Sperrung in der Böblinger Straße/Einmündung Rathausplatz bald wieder aufzuheben, schreibt die Stadt weiter.

Für Rückfragen steht die Projektgruppe per E-Mail an unsere-mitte@sindelfingen.de oder telefonisch unter 0 70 31/94 612 gerne zur Verfügung.