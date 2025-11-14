Sindelfingen: Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck

1 In Sindelfingen haben Einbrecher unter anderem Ketten, Ringe und Armbänder gestohlen (Symbolfoto). Foto: imago stock&people

In Sindelfingen haben Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich an einem Vormittag.











Link kopiert

Bei einem Einbruch in Sindelfingen haben Unbekannte Goldschmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr mutmaßlich die Wohnungstüre aufgebrochen. Die Wohnung befindet sich im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Sindelfinger Norden. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen – und fanden dabei Goldschmuck in Form von Ketten, Armbändern, Uhren und Ringen.

Die Polizei hofft auf Zeugen. Diese können sich melden unter der Rufnummer 0800/1100225 oder via Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de.