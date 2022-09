1 Die Feuerwehr war in der Kalkofenstraße im Einsatz. Foto: SDMG// Dettenmeyer

Am frühen Sonntagmorgen löscht die Feuerwehr ein Feuer in einer Sindelfinger Wohnung. Eine Person wird verletzt.















Am frühen Sonntagmorgen musste die Sindelfinger Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Kalkofenstraße ausrücken. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, waren sie um 5.39 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehrleute brachen die Tür der Wohnung des Mehrfamilienhauses auf und entdeckten ein Feuer in der Küche. Eine Person, die sie aus der Wohnung bargen, erlitt eine Rauchvergiftung. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Anschließend belüfteten die Rettungskräfte die Wohnung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.