Sindelfingen: Brand in Einfamilienhaus – Feuerwehr warnt Anwohner per App

Brand in Einfamilienhaus – Feuerwehr warnt Anwohner per App

6 Die Feuerwehr konnte den Brand am Morgen löschen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Am frühen Donnerstagmorgen gerät ein Einfamilienhaus in Sindelfingen (Kreis Böblingen) in Brand. Wegen starker Rauchentwicklung warnt die Feuerwehr Anwohner. Was bislang bekannt ist.











In einem Einfamilienhaus in der Sindelfinger Innenstadt ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt, ging gegen 6.30 Uhr die Meldung ein, dass ein Haus in der Wettbachstraße in Brand geraten ist. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin für Löscharbeiten an.

Kurz vor 7 Uhr gab die Feuerwehr schon wieder Entwarnung – das Feuer sei gelöscht. Aktuell seinen die Löschmaßnahmen jedoch noch nicht komplett beendet, die Feuerwehr sei noch vor Ort, so die Sprecherin. Im Bereich der Wettbachstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen (Stand 7.45 Uhr).

Warnung für Anwohner via Nina-App

Aufgrund des Feuers kam es am Morgen zu starker Rauchentwicklung im Bereich Sindelfingen. Die Feuerwehr gab daraufhin eine Warnung über die Warn-App Nina heraus. „Bewohnerinnen und Bewohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten“, so auch die Sprecherin der Polizei.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei stand das Haus mutmaßlich leer, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zur Brandursache machte die Polizei bislang keine Angaben.