Sindelfingen: Bäume am Marktplatz müssen weichen

1 Der Marktplatz in Sindelfingen ist quasi eine einzige Baustelle – drunter, wo an der Tiefgarage gebaut wird und drüber. Jetzt wird auch ein Teil der Bäume gefällt. Foto: Stefanie Schlecht

Am Freitag werden auf dem Sindelfinger Marktplatz einige Bäume gefällt. Das geschieht, um den Händlern mehr Platz zu bieten.











Link kopiert

Im Zuge der Sanierung der Tiefgarage Marktplatz müssen mehrere Bäume auf dem Sindelfinger Marktplatz gefällt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten finden bereits am Freitag, 6. Februar, statt. Dabei könne es zu kleineren Einschränkungen für den Fuß- und Radverkehr kommen, so die Verwaltung. Künftig entstehen auf der Marktplatzfläche allerdings neue Baumstandorte.

Mit den Baumfällungen soll zusätzliche freie Marktplatzfläche geschaffen werden und die Abdichtungsarbeiten an der Tiefgaragendecke im zweiten Bauabschnitt ermöglicht. Hierfür werden drei Bäume im nördlichen Bereich des Marktplatzes sowie sieben Bäume in den Baumbeeten auf der Südseite entfernt. Im Februar folgt der Rückbau der Baumbeete auf der Südseite des Marktplatzes.

Die Fäll- und Rückbauarbeiten werden ausschließlich an Tagen ohne Wochenmarkt durchgeführt, um die Beeinträchtigungen für Besucherinnen und Besucher so gering wie möglich zu halten.

Einschränkungen für Radler und Fußgänger

Der Technische Betriebsdienst hat bereits mit vorbereitenden Maßnahmen begonnen. Dazu gehört der Rückbau des Anfahrschutzes und der Bodengitter im nördlichen Bereich des Marktplatzes und der Rückbau und das Umverlegen von Lichterketten und Stromleitungen an den Bäumen auf der Südseite. Während der Arbeiten kann es zu kleineren Einschränkungen für den Fuß- und Radverkehr kommen.