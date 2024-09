Silvia Schuch ist Mentorin in Ostfildern: Geflüchteten den Weg ins Berufsleben ebnen

Silvia Schuch ist Mentorin in Ostfildern

1 Alasana Jagne, Silvia Schuch und Saiko Susso (von links) genießen die gemeinsame Zeit. Sie verstehen sich im Freundeskreis als eine Familie. Foto: privat

Mit viel Geduld ebnet Silvia Schuch aus Kemnat Geflüchteten den Weg in die deutsche Gesellschaft. Sie ist im erfolgreichen Mentorenprogramm des Freundeskreises Asyl, der Bürgerstiftung und der Stadt Ostfildern aktiv.











Link kopiert

In der deutschen Gesellschaft Fuß zu fassen, fiel Saiko Susso anfangs schwer. Als Analphabet kam er 2015 aus Gambia nach Deutschland. Da kümmerte sich Silvia Schuch aus Kemnat um ihn. „Mir war schnell klar, dass er nur etwas Förderung braucht“, sagt die Mentorin des Freundeskreises Asyl in Ostfildern. Inzwischen arbeitet der 28-jährige als Maurer und ist in seinem neuen Job glücklich. „Mit den Kollegen auf der Baustelle verstehe ich mich prima.“