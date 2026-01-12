Silvesterrakete und Gas: Polizei findet bei Ladendieb Sprengsatz, Axt und Messer

1 Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls gegen den 41-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Was für ein Arsenal: In Landshut nimmt die Polizei einen Mann unter dem Verdacht des Ladendiebstahls fest. Neben Waffen soll der 41-Jährige auch einen gefährlichen Eigenbau bei sich gehabt haben.











Landshut - Die Polizei in Landshut hat eine aus einer Gaskartusche und einer Silvesterrakete zusammengebaute Sprengvorrichtung bei einem mutmaßlichen Ladendieb gefunden. Der 41-Jährige soll außerdem mehrere Messer und eine Axt bei sich gehabt haben, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach soll er am Samstag Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro aus einem Laden gestohlen haben. Bei seiner Flucht soll er zwei Ladenangestellten gegen die Schulter geschlagen haben. Beamte nahmen ihn schließlich fest. Da der Mann den Angaben zufolge betrunken war, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen räuberischen Diebstahls.