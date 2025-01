Silvesternacht im Kreis Esslingen: Arbeitsreiche Stunden für Polizei und Feuerwehr

1 In der Silvesternacht brannte in Plochingen ein Wohnwagen. Foto: SDMG/Kohls

Die Einsatzkräfte hatten zum Jahreswechsel im Kreis Esslingen viel zu tun. Meist ging es um Ordnungsstörungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen und Kleinbrände durch Feuerwerk. Die Einsätze blieben für Polizei und Feuerwehr meist im gewohnten Rahmen.











In der Silvesternacht hat die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Reutlingen in den Landkreisen Esslingen, Tübingen, Zollern-Alb und Reutlingen insgesamt fast 450 Einsätze verzeichnet. „Überwiegend waren es Ordnungsstörungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen und Kleinbrände durch Feuerwerk“, resümierte ein Polizeisprecher. Ein 16-Jähriger fiel einer Streifenwagenbesatzung um 21.48 Uhr in der Hans-Möhrle-Straße in Nürtingen auf: Als die Beamten an ihm vorbeifuhren, hielt er einen eben gezündeten Feuerwerkskörper in ihre Richtung. Er musste seine restlichen Feuerwerkskörper abgeben, nun erwartet ihn eine Anzeige.

Auch die Feuerwehren im Kreis Esslingen blicken auf eine arbeitsreiche Silvesternacht mit 45 Einsätzen zurück. In 14 Fällen waren brennende Abfallbehälter zu löschen, zwölf Einsätze standen in Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern, fünfmal waren brennende Büsche und Hecken zu löschen, hinzu kamen 14 weitere Einsätze. „Das Einsatzgeschehen ist mit den Vorjahren vergleichbar“, fasst Andreas Nitsch vom Amt für Katastrophenschutz und Feuerlöschwesen des Landkreises zusammen. „Zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr wurde es kurzzeitig sehr arbeitsintensiv auf der Integrierten Leitstelle, da es zu einer Häufung vieler kleinerer Einsatzstellen kam, die überwiegend mit den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel in Verbindung standen“, so Nitsch. „Erfreulicherweise gab es bei diesen Einsätzen keine ernsthaft verletzten Personen.“

Nur einige der 45 Feuerwehreinsätze im Landkreis: Unbekannte haben am Silvesterabend gegen 20.25 Uhr vermutlich mit einem Feuerwerkskörper die Abdeckplane eines in der Wiesbrunnenstraße in Plochingen geparkten Wohnwagens in Brand gesteckt. Der Wagen brannte aus, Schaden am Gebäude entstand nicht. Um 23.12 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Oberboihingen einen brennenden Carport löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim wurde um 23.49 Uhr zu einer durch Feuerwerk in Brand geratenen Bushaltestelle gerufen – der Brand war schnell gelöscht. Um 1.41 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen zu einem Heckenbrand ausrücken – Schaden an einer angrenzenden Garage wurde verhindert. Und kurz nach 5 Uhr wurde die Filderstädter Feuerwehr zu einem Unterstand für Müllcontainer an der Eierwiesenstraße in Bernhausen gerufen, der in Vollbrand stand. Eine Ausbreitung des Feuers auf geparkte Wagen wurde verhindert.