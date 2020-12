9 Eric Bergmann von Jigger & Spoon, der preisgekrönten Stuttgarter Bar im Banktresor, setzt die Wuschelfrisur aus Zuckerwatte dem Drink Drosten-Daiquiri ganz vorsichtig auf. Hauptzutat des Silvester-Cocktails ist Rum. Foto: SWR/Ronny Zimmermann

Silvester 2020 wird party-, aber nicht einfallslos. Die Stuttgarter Bar Jigger & Spoon hat neue Cocktails für einen ganz besonderen Jahreswechsel entwickelt. Exklusiv für unsere Leserschaft gibt’s den „Gin News“ – die rote Verführung.

Stuttgart - Prosit Neujahr! Bei uns können Sie, liebe Leserinnen und Leser, viele exklusive Nachrichten lesen. Heute setzen wir noch eins drauf – und servieren einen exklusiven Silvestercocktail. Das Jigger & Spoon hat sich extra für uns eine rote Verführung mit Gin einfallen lassen – den Gin News.

Eric Bergmann, einer der Chefs der preisgekrönten Bar Jigger & Spoon, die sich in einem ehemaligen Bank-Safe im Stuttgarter Hospitalviertel befindet, kann dieses Silvester endlich mal feiern. Sonst arbeitet er immer, mixt eifrig Drinks, wenn das alte Jahr geht und das neue Jahr kommt.

Feiern wird der 37-Jährige daheim zu zweit – mit seiner Frau, die er im August dieses Jahres mit 20 Gästen unter Corona-Bedingungen in der Belleetage von Kessler Sekt geheiratet hat. Anstoßen mit der Liebsten – darauf freut er sich. Doch mindestens genauso lieb wäre es ihm, könnte er endlich wieder Gäste an seinem Arbeitsplatz empfangen. Auch in der Pandemie sprudelt der Mann vor Ideen. Mit Kollegen der Bar-Community unterstützt er das Projekt „Geisterbars“ des Fotografen Jochen Hirschfeld.

Maßgeschneiderte Cocktails für Firmen und Privatleute

Die „guten Geister der Gastfreundschaft“ sollen erhalten bleiben. Man kann sich von den Bartendern eigene Cocktails kreieren lassen – ganz nach speziellen Vorlieben und Wünschen. Etliche Firmen haben dies bereits getan, um etwa bei Feiern für die Belegschaft mit maßgeschneiderten Drinks zu punkten. Man lässt sich die fertig gemixten Cocktails oder die Zutaten dafür per Versand nach Hause schicken und stößt via Zoom-Konferenz an.

Dann rufen wir doch mal die Geister! Eric Bergmann und sein Jigger & Spoon-Kollege Tobias Lindner haben sich speziell für unsere Leserinnen und Leser einen neuen Silvestercocktail einfallen lassen. Weil Nachrichten unser Geschäft sind und gegen Gin selten was einzuwenden ist, entstand der Drink Gin News. So ein Gin News ist besser als Fake News, die unsere Redaktion mit Recherche bekämpft.

Die Recherche, was im rot leuchtenden Gin News steckt, hat folgendes ergeben:

3 cl Gin

3 cl Granatapfelsaft

3 cl Vanillelikör

1,5 cl frischer Limettensaft

6 cl Ginger Ale

0,5 cl Rosenwasser (gibt’s im Internet oder in Apotheken).

Viel Spaß beim Mixen! „Der Drink funktioniert auch ohne Rosenwasser“, sagt Bergmann, „falls man es nicht bekommt.“

SWR 1-Moderatoren haben Spaß an Silvesterdrinks

Viel Spaß an neuen Silvesterdrinks haben auch die SWR1-Moderatoren Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat, die mit ihrer Radioshow (am 31. Dezember, von 20 Uhr an, live aus dem Studio) beweisen wollen, dass Silvester in der Corona-Pandemie ohne Party und ohne Böllerei nicht langweilig sein muss. Die beiden Bartender vom Jigger & Spoon haben für die Radioleute etwa den Virus Killer, den Masken Mule, den Drosten-Daiquiri und als alkoholfreien Vorschlag den No Sex and No Beach entwickelt.

„Mein Favorit ist der Drosten-Daiquiri“, sagt Moderator Sziedat. Liegt’s an den Umdrehungen dank des hochprozentigen Rums? Oder an der Frisur? Mit Zuckerwatte werden die Wuschelhaare des Virologen, der früher in einer Metal-Band gespielt hat und deshalb was Starkes bekommt, für den Drink gemacht und oben aufs Glas gesetzt. Die Zutaten: 3 cl Rum (z.B. Revolte Overproof), 4 cl Mate-Likör, 3 cl frischer Limettensaft, 1 cl Zuckersirup.

Maskenpflicht besteht auch beim Aquavit-Cocktail

Die Maske war das Accessoire im Jahr 2020. Maskenpflicht besteht auch beim Drink Masken Mule. Hier die Zutaten: 4 cl Linie Aquavit, 3 cl Mango-Nektar, 2 cl Limette. 15 cl Ginger-Beer. Alles in einen Becher auf Eis gießen und umrühren. Mit Maske garnieren.

Weil keiner Autofahren muss an Silvester, ohnehin Ausgangssperre besteht, kann man daheim mit Wonne anstoßen. Alles Gute fürs neue Jahr! Gönnen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, doch mal einen Gin News!