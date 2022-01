1 In Unterensingen kam es in der Silvesternacht auf einem Wiesengrundstück gleich zwei Mal zum Brand desselben Holzstapels. Foto: SDMG/SDMG

In der Gesamtschau verlief die Nacht zum Jahreswechsel im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen ohne größere Zwischenfälle.















Esslingen/Reutlingen - In der Silvesternacht waren im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, der die Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollern-Alb umfasst, rund 400 Einsätze zu verzeichnen. Es handelte dabei sich überwiegend um Ruhestörungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper, alkoholisierte Personen, Verstöße gegen das Waffengesetz durch unerlaubtes Führen von Schreckschusswaffen und kleinere Brände.

Vorfälle, bei denen Personen durch unsachgemäße Handhabung von pyrotechnischen Gegenständen Verletzungen erlitten, sind nicht bekannt. Vereinzelt mussten die Beamten auch wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung tätig werden. In der Gesamtschau verlief die Nacht zum Jahreswechsel im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen somit ohne größere Zwischenfälle.

In Unterensingen kam es in der Silvesternacht gegen 22 Uhr auf einem Wiesengrundstück zum Brand eines Holzstapels, was zum Einsatz der Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften führte. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein Feuerwerkskörper den Brand verursacht hatte. Kurz nach 1 Uhr entzündete sich derselbe Holzstapel erneut , was einen zweiten Einsatz der Feuerwehr auslöste.

Kurz nach Mitternacht brannte in Frickenhausen-Linsenhofen in der Urbanstraße eine Thuja-Hecke. Auch hier dürfte laut Mitteilung der Polizei ein Feuerwerkskörper der Auslöser gewesen sein. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz. Die Thuja-Hecke brannte dabei vollständig nieder, die angrenzenden Wohngebäude wurden nicht beschädigt.

In Balingen wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Simon-Schweitzer-Straße gegen 22 Uhr durch die Detonation eines Silvester-Böllers aufgeschreckt. Ein bislang Unbekannter hatte den Böller in einen am Balkon angebrachten Wasserspeier gesteckt und angezündet. Hierbei wurde der Wasserspeier komplett zerstört und die verglaste Balkontür beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Ursache für den Brand eines Altkleidercontainers in Haigerloch-Stetten gegen 0.45 Uhr dürfte ebenfalls ein dort hineingeworfener Feuerwerkskörper gewesen sein. Für die Löscharbeiten des Containers im Andreasweg musste auch hier die Feuerwehr ausrücken. Der Container wurde vollständig zerstört.