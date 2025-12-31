Silvesterabend in Stuttgart: Fast gespenstische Ruhe in der Innenstadt

1 Die massive Polizeipräsenz in der Innenstadt scheint Wirkung zu zeigen. (Archivbild). Foto: Christoph Schmidt/dpa

Der Silvesterabend verläuft bislang überraschend ruhig in der Innenstadt. Die massive Polizeipräsenz scheint Wirkung zu zeigen.











Ob es die Ruhe vor dem Sturm ist, wird sich in den kommenden Stunden erweisen. Tatsache ist, der frühe Silvesterabend ist bisher in der Innenstadt friedlich und ruhig verlaufen. Auf manchen Plätzen fast gespenstisch ruhig.

Während Rathaus- oder Schillerplatz wie ausgestorben wirken, geht es lediglich auf der Königstraße etwas lebhafter zu. Hier flanieren, trotz der Minustemperaturen, vorwiegend junge Menschen. Mancher Passant wirkt angesichts dessen, dass, wie angekündigt, auf dem Schlossplatz keinerlei Unterhaltungsprogramm stattfindet, sogar etwas ratlos. Wohin heute Abend in der City? Das scheint sich manch einer zu fragen.

Massiver Polizeieinsatz in der Innenstadt

Ausweichorte für Feierende in der Innenstadt könnten in den nächsten Stunden der Marienplatz, der Feuersee oder der Eugensplatz werden, die allesamt außerhalb der Böllerverbotszone liegen. Am Marienplatz wurden am Abend bereits vereinzelt Böller und Raketen gezündet.

Die massive Polizeipräsenz in der Innenstadt, die für niemanden zu übersehen ist, scheint jedenfalls Wirkung zu zeigen. Die Polizei führt immer wieder einzelne Kontrollen durch. Taschen werden durchsucht, Jacken abgetastet. Das Verbot, Feuerwerkskörper innerhalb des City-Rings mitzuführen oder gar abzubrennen, wird bislang augenscheinlich erfolgreich durchgesetzt. Einzelne Raketen und Böller wurden bereits konfisziert. Allerdings nicht viele, wie ein Polzeibeamter vor Ort versichert.

Schlossplatz nach 18 Uhr nicht mehr betretbar

Bereits gegen 18 Uhr war der Schlossplatz mit der Ausnahme der Königstraße am Mittwochabend nicht mehr betretbar. Auch die Freitreppe am Kunstmuseum ist gesperrt. Zäune verhindern den Zugang. Zahlreiche Plakate und Transparente in der Stadt machen auf das Feuerwerksverbot innerhalb des City-Rings aufmerksam. Auch auf das Verbot, Waffen und Messer mitzuführen, wird auf vielen Plakaten hingewiesen.

Polizeisprecher Timo Brenner bestätigt den Eindruck von einem bislang überraschend ruhigen Silvesterabend: „Es ist sehr ruhig in der Innenstadt“, betont der Sprecher. Auch aus den übrigen Stadtbezirken meldet die Polizei aktuell noch keine besonderen Vorkommnisse.