1 Ein buntes Feuerwerk-Spektakel dürfte es in diesem Jahr eher weniger geben. Da bleiben noch die kleinen Wunderkerzen (Symbolbild). Foto: imago images//Bihlmayerfotografie

Aufgrund der weiter angespannten Pandemie-Situation gelten an Silvester in Baden-Württemberg strenge Regeln für Feuerwerk und Feiern. Für die Straßenreinigung könnte das Entlastung bedeuten.















Link kopiert

Stuttgart - Angesichts der weiter hohen Corona-Fallzahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Variante gelten an vielen Orten im Südwesten für den letzten Tag des Jahres strikte Vorgaben. Auch die Landesregierung hat zu Silvester strenge Regeln erlassen.

In Stuttgart darf innerhalb des Cityrings weder Alkohol getrunken noch Feuerwerk gezündet werden. Der Schlossplatz wird zudem eingezäunt und Zutritt erhält nur, wer dort das Riesenrad besuchen möchte, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Als weitere Maßnahme verbietet die Landeshauptstadt in der Silvesternacht das Verweilen von Gruppen mit mehr als zehn Menschen in der Innenstadt.

Womöglich weniger Müll wegen des Verbots

Ein positiver Nebeneffekt: Durch das Verbot von Feuerwerk und Alkohol rechnet die Straßenreinigung in Stuttgart mit deutlich weniger Müll als in früheren Jahren. Das könnte auch in anderen Städten der Fall sein. Auf großräumige Verbotszonen für Feuerwerk und Alkohol und ein Versammlungsverbot für Gruppen größer als zehn Menschen setzen etwa auch die Stadt Konstanz und der Bodenseekreis.

Das bunte Spektakel am Himmel und laute Böllern dürfte in diesem Jahr generell geringer ausfallen, da die Landesregierung vorab ein Verkaufsverbot von Feuerwerk zu Silvester verhängt hatte. Wer auch in diesem Jahr nicht auf Pyrotechnik verzichten möchte, konnte aber etwa im angrenzenden Ausland fündig werden. Denn abseits der von den Kommunen ausgewiesenen Sperrflächen ist das Böllern in diesem Jahr erlaubt.

Strenge Vorgaben für Treffen im privaten Raum

Auch mit der Sperrstunde in der Gastronomie möchte die Landesregierung Ansteckungen an Silvester eindämmen. Ab 01.00 Uhr muss bei der Feier im Restaurant in diesem Jahr Schluss sein. Zugleich gelten dort wie auch für Treffen im privaten Rahmen strenge Vorgaben. So dürfen sich maximal zehn geimpfte Menschen in Innenräumen treffen. Sind am Silvesterabend auch Ungeimpfte dabei, darf ein Haushalt nur mit zwei weiteren Menschen zusammenkommen.

Neben der Einhaltung der Corona-Regeln werden Polizisten an Silvester auch auf mögliche Versammlungen achten. Nach den zahlreichen Protesten von Gegnern der Corona-Politik in den vergangenen Tagen sind dem Innenministerium auch für Silvester einzelne bislang nicht angemeldete Veranstaltungen bekannt, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei behalte die Lage im Blick.