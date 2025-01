Silvester in Stuttgart: So bunt leuchtete der Himmel zum Jahreswechsel über Stuttgart

16 Nebel und Wolken zum Trotz: Der Himmel über Stuttgart war zum Jahreswechsel hell erleuchtet. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Viele Menschen in Stuttgart haben das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt. Hier kommen die schönsten Bilder aus der Silvesternacht.











Für ein prächtiges Feuerwerk haben Menschen an vielen Orten in Stuttgart in der Silvesternacht gesorgt. Schon vor Mitternacht waren die ersten Feuerwerkskörper am Stuttgarter Nachthimmel zu sehen, pünktlich zum Jahreswechsel erstrahlte der Himmel dann vollends in bunten Farben.

Kein Wunder, denn es gab in diesem Jahr erneut an vielen Orten einen Ansturm zum Verkaufsstart der Feuerwerkskörper, welche nur an den letzten drei Werktagen des Jahres verkauft werden dürfen.

Schon einige Zeit vor Mitternacht versammelten sich viele Menschen an den zahlreichen Aussichtspunkten in und um Stuttgart, die eine gute Sicht auf das Feuerwerk über dem Kessel versprachen. Die bunten Knaller und Raketen sorgten dann in der ganzen Landeshauptstadt für das erwartete Farbspektakel am Nachthimmel, auch einige Zeit nach Mitternacht.

In der Innenstadt hingegen hatte die Stadt das Böllern im Bereich der großen Silvesterparty auf dem Schlossplatz erneut verboten. Auch das Mitführen von Feuerwerkskörpern war nicht erlaubt. Dennoch wurde es auch hier farbenfroh: Anstelle eines Feuerwerks gab es auf dem Schlossplatz eine Licht- und Lasershow.