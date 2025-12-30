1 Silvesterfeuerwerk sieht oft schön aus, ist aber eine Qual für viele Tiere. Foto: dpa-tmn

Knaller, Böller und Feuerwerk gehören für viele Menschen zum Silvesterfest dazu. Doch für Tiere bedeuten sie oftmals Angst, Stress und Panik. Darauf weist das Team des Esslinger Tierheims hin. Das feine Gehör der Tiere nehme die lauten Knallgeräusche besonders intensiv wahr, grelle Lichtblitze und ungewohnte Gerüche verstärkten die Unsicherheit zusätzlich. Für Haus- und Wildtiere sei die Silvesternacht daher eine der belastendsten Nächte des Jahres. Doch man kann laut Tierheim-Team auch einiges tun, um den tierischen Begleitern den Jahreswechsel erträglicher zu gestalten.

Tipps für einen stressfreien Silvesterabend mit Haustieren

So sei es sinnvoll, Hunde bereits ein bis zwei Tage vor Silvester nur noch angeleint auszuführen und die letzte Gassirunde am Silvesterabend möglichst früh einzuplanen. Freigängerkatzen sollten unbedingt im Haus behalten werden, damit sie nicht in Panik davonlaufen. Vögel, Nager und andere Kleintiere bräuchten einen ruhigen, geschützten Rückzugsort – am besten fern von Fenstern. Insgesamt sei es sehr wichtig, Fenster, Türen und Rollläden zu schließen, um Lärm und Licht zu reduzieren, so die Experten aus dem Tierheim. Zudem sollten Tierhalter selbst möglichst ruhig und gelassen bleiben. Denn die Tiere orientierten sich stark am Verhalten ihrer Bezugspersonen.

Spende für Tierschutz als Alternative zum privaten Feuerwerk

Das Tierheim-Team betont: „Am meisten Rücksicht zeigt, wer ganz auf privates Feuerwerk verzichtet.“ Denn Raketen und Böller verursachten nicht nur Angst bei Tieren, sondern auch enorme Belastungen für die Umwelt. Feuerwerk im Wert von rund 197 Millionen Euro sei nach Angaben der Branche in Deutschland an Silvester im vergangenen Jahr in die Luft geschossen worden. „Vielleicht ist eine Spende für den Tierschutz eine schöne Alternative, um das neue Jahr bewusst und mit Herz zu beginnen“, so das Tierheim auf seinem Instagram-Account.