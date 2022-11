1 Im vergangenen Jahr ist das Böllerverbot in der Stuttgarter Innenstadt von der Polizei überwacht worden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Stuttgart wird auch dieses Silvester ohne Böller und Raketen in der Innenstadt feiern. Wie halten es andere Kommunen in der Region? Eine Stichprobe.















Mit einem Unterhaltungsprogramm mit Lasershow und Musik will die Landeshauptstadt Stuttgart das auch in diesem Jahr wieder geltende Raketen- und Böllerverbot kompensieren. Innerhalb des Cityrings und vor allem auf dem Schlossplatz wird wieder eine Sperrzone Feuerwerkskörper eingerichtet. Aber was gilt in anderen Städten in der Region?