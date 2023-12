Silvester-Feuerwerk im Kreis Esslingen: Neun Plätze mit guter Aussicht

1 Einige Aussichtspunkte bieten einen besonderen Blick auf das Feuerwerk. Foto: Bulgrin

Das Silvesterfeuerwerk zieht Jahr für Jahr viele Menschen in seinen Bann. In Esslingen und der Region gibt es einige Orte mit besonders weitläufigem Ausblick. Wir stellen neun Aussichtspunkte im Landkreis vor.











Link kopiert

In der Silvesternacht zieht es viele Menschen ins Freie, um dem neuen Jahr entgegenzufiebern . Wer zum Jahreswechsel einen weitläufigen Blick mit freier Sicht auf das Lichterspektakel über Esslingen und der Umgebung genießen will, hat dazu an etlichen Aussichtspunkten Gelegenheit – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.