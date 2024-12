Silvester: Feuerwerk: 9 Plätze mit guter Aussicht im Kreis Esslingen

Janey Schumacher 30.12.2024 - 12:36 Uhr , aktualisiert am 30.12.2024 - 12:36 Uhr

1 Einige Aussichtspunkte bieten einen besonderen Blick auf das Feuerwerk. Foto: Bulgrin

Das Silvesterfeuerwerk zieht Jahr für Jahr viele Menschen in seinen Bann. In Esslingen und der Region gibt es einige Orte mit besonders weitläufigem Ausblick. Wir stellen neun Aussichtspunkte im Landkreis vor.











Link kopiert

In der Silvesternacht zieht es viele Menschen ins Freie, um dem neuen Jahr entgegenzufiebern. Wer zum Jahreswechsel einen weiten Blick mit freier Sicht auf das Lichterspektakel über Esslingen und der Umgebung genießen will, hat dazu an etlichen Aussichtspunkten Gelegenheit – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Der Klassiker: an Silvester auf die Esslinger Burg. (Archivfoto) Foto: Horst/ Rudel

1. Feuerwerk auf der Esslinger Burg schauen

Von dort oben ist ein guter Überblick über die Stadt vor historischer Kulisse garantiert. Das Gebiet um die Burg ist in der Neujahrsnacht jedoch teilweise abgesperrt: Der Zutritt zum Kanonenbuckel, zur Burgstaffel und zum Seilergang ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Ebenso gilt ein Böllerverbot.

Auch im Winter lohnt sich ein Spaziergang zur Esslinger Katharinenlinde – nicht nur wegen des Ausblicks. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

2. Aussicht von der Katharinenlinde

Die auf der Rüderner Heide gelegene Katharinenlinde ist Schauplatz der regionalen Sage von der heiligen Katharina von Alexandrien, der Gründerin und Schutzheiligen des Esslinger St. Katharinenspitals. Wer nicht nur die Aussicht genießen, sondern auch einen Spaziergang machen will, ist hier genau richtig.

Von der Neckarhalde bietet sich eine gute Aussicht auf das Feuerwerk über Esslingen. (Archivfoto). Foto: Roberto Bulgrin

3. Silvester feiern auf der Neckarhalde

Eine gute Aussicht über Esslingen und in Richtung Stuttgart bietet die Neckarhalde. Ebenso lädt die Strecke in den Weinbergen, die auch durch das Neckarhaldentor führt, zu einem Spaziergang ein.

Der Blick vom Esslinger Höhenweg beim Jägerhaus (Archivfoto). Foto: Horst Rude/l

4. Feuerwerk rund ums Jägerhaus

Die Gegend rund um das Jägerhaus in Esslingen bietet sich für eine Silvesternacht mit Ausblick bestens an. Vom Esslinger Höhenweg aus, rund um das Jägerhaus, sollte der Ausblick auch am Silvesterabend sehr gut sein. Der Fackellauf wird dieses Jahr nicht veranstaltet.

Die Aussichtsplattform beim Panoramaweg unterhalb der Parksiedlung in Ostfildern (Archivfoto). Foto: Roberto Bulgrin

5. Aussicht auf dem Panoramaweg bewundern

Wer von Esslingen in Richtung Scharnhauser Park unterwegs ist, kommt an der Champagnestraße vorbei. Der Ausblick von hier aus reicht bis nach Stuttgart. Weiter in Richtung Parksiedlung lohnt sich ein Abstecher auf dem Panoramaweg, der mit einem Blick nach Esslingen über den Schurwald bis zur Schwäbischen Alb aufwartet – inklusive Aussichtsplattform.

Die Burg Teck bietet einen guten Ausblick über den Kreis Esslingen (Archivfoto). Foto: I/nes Rudel

6. Feuerwerk schauen von der Burg Teck

Die Gipfelburg liegt auf 773 Metern Höhe, südlich von Kirchheim unter Teck, und bietet daher einen einmaligen Blick über den Landkreis. Auch an den Plätzen unterhalb der Burg, wie etwa dem Hörnle oder dem Hohenbol ist der Ausblick nicht nur in der Silvesternacht empfehlenswert.

In Plochingen lohnt sich ein Besuch auf dem Aussichtsturm am Stumpfenhof. (Archivfoto) Foto: R/obin Rudel

7. Aussicht am Stumpenhof

Rund um den Aussichtsturm in Plochingen kann der Blick bis zur Schwäbischen Alb schweifen. Die erste Version, ein zwölf Meter hoher Aussichtsturm, wurde bereits im Jahr 1891 vom Verschönerungsverein Plochingen errichtet. 1938 wurde das Bauwerk wegen des 50-jährigen Bestehens des Schwäbischen Albvereins, der den Turm noch heute betreut, schließlich durch einen 14 Meter hohen Jubiläumsturm ersetzt.

Der Ausblick von der Burgruine Hohenneuffen (Archivfoto). Foto: Horst/ Rudel

8. Beste Aussicht von Burg Hohenneuffen

Die mittelalterliche Burgruine liegt östlich von Neuffen am Rand der Schwäbischen Alb und bietet einen spektakulären Blick auf den Landkreis Esslingen und die Region. Die Burg wurde Anfang des 12. Jahrhunderts – zwischen den Jahren 1100 und 1120 – von Mangold von Sulmetingen, der sich später von Neuffen nannte, erbaut.

Der Kernenturm ist öffentlich zugänglich (Archivfoto). Foto: Gottfried Stoppel

9. Kernenturm

Zwischen den Landkreisen Esslingen und Rems-Murr, genauer gesagt zwischen Kernen, Esslingen, Uhlbach und Fellbach, steht der im Jahr 1896 erbaute Kernenturm. Das beliebte Ausflugsziel mitten im Wald bietet auch zum Jahreswechsel einen Ausblick über den Schurwald, das Remstal, Esslingen bis nach Stuttgart.