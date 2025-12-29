Silvester: Der Tod zündelt mit - was Kugelbomben so gefährlich macht

5 Illegale Feuerwerkskörper können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen (Archivbild). Foto: Andreas Arnold/dpa

Berlin - Nach zuletzt schweren Verletzungen und Todesfällen gibt es die Befürchtung, in dieser Silvesternacht könnten Kugelbomben erneut immense Schäden verursachen. Wie diese Pyrotechnik funktioniert, was sie für Laien so gefährlich macht und welche Folgen es geben kann.

Was macht Kugelbomben so gefährlich?

Kugelbomben oder auch Feuerwerkskugeln enthalten verschiedene pyrotechnische Mischungen und können mehrere Kilogramm wiegen, heißt es beim Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (bvpk). Wegen der großen Menge an Explosivmasse und ihrer komplexen Funktionsweise sind die Kugeln in Deutschland nicht für den Allgemeingebrauch, sondern ausschließlich für staatlich geprüfte Pyrotechniker zugelassen. Das Mindestalter für den legalen Erwerb liegt nach bvpk-Angaben bei 21 Jahren.

Ein unsachgemäßer Gebrauch oder technische Defekte können zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen. Durch die extreme Sprengkraft kann sich etwa das Lid am Auge nicht schnell genug schließen. Die Folge kann ein unumkehrbarer Verlust der Sehfähigkeit sein.

Wieso wird die Pyrotechnik so bezeichnet?

Der Name leitet sich von der kugelförmigen Form ab. Die mit den pyrotechnischen Mischungen gefüllte Hülle erzeugt bei der Explosion Lichteffekte am Himmel. Diese werden hauptsächlich in professionellen Großfeuerwerken bei Shows und Events eingesetzt. Der Abschuss erfolgt aus speziellen Rohren mittels einer Treibladung aus Schwarzpulver. Während des Aufstiegs brennt eine Zündschnur ab, die die Ladung im Inneren der Kugelbombe zündet, wodurch die Hülle zerbirst und die Effekte symmetrisch am Himmel verteilt werden.

Kugelbomben gehören nur in Hände von Profis. Laien, die eine solche Pyrotechnik illegal zünden, können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro belegt werden.

Welche Fälle sorgten zuletzt für Aufregung?

Weil Videos von explodierenden Kugelbomben im Netz kursieren, appelliert etwa die Berliner Polizei an Eltern, Kinder zu schützen und beim Feuerwerk klare Grenzen zu setzen: "Keinesfalls darf wieder ein Kind durch eine Kugelbombe so schwer verletzt werden wie im vergangenen Jahr." Gemeint ist der Fall eines damals siebenjährigen Junge. Er wurde in der vergangenen Silvesternacht in Berlin-Tegel lebensgefährlich verletzt, als ein 17-Jähriger versuchte, eine Kugelbombe aus einem Kunststoffrohr abzufeuern. Das Rohr fiel nach der Zündung um, wodurch die Kugelbombe quer über den Platz schoss und explodierte.

Beim Einsatz der Pyrotechnik kann es sogar zu Todesfällen kommen. In Geseke (Nordrhein-Westfalen) wurde ein 24-Jähriger bei der Zündung einer Kugelbombe mit 680 Gramm Schwarzpulverfüllung der Polizei zufolge "in Stücke gerissen". Auch in Kremmen (Brandenburg) und im ostsächsischen Boxberg kamen zuletzt junge Männer ums Leben, weil sie Silvester mit Kugelbomben hantierten.

Kugelbomben haben so eine Sprengkraft, dass sie sogar Gebäude beschädigen können: In Berlin-Schöneberg sorgten zwei Explosionen für eine zerstörte Litfaßsäule und massive Schäden an einem Wohnhaus. Die Wucht ließ Fenster flächendeckend zerbersten und machte 36 Wohnungen unbewohnbar. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sprach von einem "Schlachtfeld".

Wie kommen Kugelbomben nach Deutschland?

Die in Deutschland nicht frei verkäuflichen Kugelbomben werden etwa in China gefertigt. Hauptsächlich aus benachbarten Ländern wie Polen und Tschechien gelange das gefährliche Feuerwerk über illegale Kanäle nach Deutschland, erklärt der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI). Dabei gibt es zwei Wege: Beim klassischen Schmuggeln haben Zollbehörden wiederholt Funde gemeldet, etwa an der deutsch-polnischen Grenze vor dem Jahreswechsel zu 2025. Der VPI verzeichnet aber auch einen zunehmenden Online-Handel mit osteuropäischen Ländern.

Als Grund für das florierende, illegale Geschäft nennt der Verband Gewinnmargen, die teilweise "20- bis 30-Mal höher als die Produktionskosten ausfielen". Politiker und der VPI fordern strengere Grenzkontrollen sowie konsequentere Maßnahmen gegen Schmuggel und den illegalen Vertrieb von Kugelbomben.

Gibt es Feuerwerk, das ähnlich gefährlich ist?

Neben Kugelbomben gibt es andere Formen von in Deutschland illegaler Pyrotechnik, die erheblichen Schaden anrichten können. Sogenannte Polenböller etwa enthalten oft deutlich mehr Sprengstoff als legale Knaller und können Sprengwirkungen erzeugen, die denen von Großfeuerwerk ähneln. Der Gefahrenschätzer des VPI nennt im Vergleich zu legalem Silvester-Feuerwerk einen Faktor 20 an erhöhter Gefährdung. Während eine Kugelbombe in der Regel im Himmel explodieren soll, wirken solche illegalen Böller eher am Boden — mit unmittelbarer Gefahr für Augen, Hände oder das Gehör.

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern ist in Deutschland streng reguliert. Das Sprengstoffgesetz definiert vier verschiedene Kategorien. Diese steigen nach dem vom Feuerwerkskörper ausgehenden Risiko an - vom immer erhältlichen Kleinstfeuerwerk (F1) bis zum Großfeuerwerk für Profis (F4). Darunter fällt eine legal verwendbare Kugelbombe. Zum Silvester-Feuerwerk der Kategorie F2 zählen etwa Feuerwerksbatterien, Raketen und Knallkörper auf Schwarzpulver-Basis. Sie dürfen ohne Genehmigung nur in wenigen Tagen vor Silvester ausschließlich von Volljährigen erworben und auch verwendet werden.