1 Berliner Feuerwehrleute löschen einen Bus, der von Unbekannten angezündet worden war – dabei werden sie mit Böllern und Raketen beschossen. Foto: dpa/Paul Zinken

Die Angriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehr am Jahreswechsel sind nur die extreme Ausprägung einer längeren Entwicklung. In manchen Milieus sei jeglicher Respekt verschwunden, beklagen Retter. Doch ist eine stärkere Kontrolle die Lösung?















Link kopiert

Es sind schier unfassbare Szenen. Junge Männer, teils noch Jugendliche, verwandeln die Straßen Berlins, aber auch mancher anderer Städte, in ein Schlachtfeld. Die Videos, die vom Jahreswechsel im Internet kursieren, zeigen Bilder, wie man sie in Deutschland noch nicht oft gesehen hat. Da werden Raketen aus der Hand auf andere Menschen abgeschossen. Junge Kerle in Macho-Pose ballern mit Schusswaffen, deren Typ nicht genau erkennbar ist, wild um sich. Eine Mutter mit Kinderwagen flüchtet geradezu panisch im Laufschritt durch dichte Rauchschwaden.