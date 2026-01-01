Silvester: Angriffe auf Polizei und Sanitäter in Berlin

2 Erneut sind Polizisten und Rettungskräfte in Berlin von Silvester-Randalierern angegriffen worden. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Feuerwerksraketen und Böller wurden in mehreren Berliner Stadtteilen gegen Einsatzkräfte gerichtet. Und in Spandau explodierte eine Kugelbombe.











Berlin - Erneut ist es in der Silvesternacht in Berlin zu Angriffen auf Polizisten und Sanitäter gekommen. In Neukölln in der Hermannstraße und in Moabit hätten Menschen mit Feuerwerksraketen und Böllern auf Einsatzkräfte geschossen und geworfen, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Bei Festnahmen von mutmaßlichen Tätern habe es weitere Angriffe gegeben.

In Spandau sollen Menschen durch die Explosion einer Kugelbombe verletzt worden sein. Genaueres war nach Angaben der Polizei zunächst nicht bekannt.