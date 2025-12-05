1 Geschossen werden darf nur in sicherer Entfernung zur City: Die Stadt Esslingen weitet das Feuerwerksverbot auf die gesamte Innenstadt aus. Foto: Roberto Bulgrin

Für die einen ist es ein Unterhaltungskracher zum Jahresende, für die anderen fördert es den Burn-out von Umwelt, Geldbeutel und Sicherheit. Manche lieben, manche hassen das Silvesterfeuerwerk. Und auch die Stadt Esslingen lässt es nun nicht mehr ganz so laut krachen: Sie weitet das Böllerverbot auf die gesamte Innenstadt aus.

Ein Feuerwerksverbot hatte es in der Neckarstadt bisher auch schon gegeben: Es war aber auf die historische Altstadt beschränkt gewesen. Nun darf zum Jahreswechsel in der gesamten Innenstadt nicht mehr geschossen werden. Die Ausweitung der Verbotszone sei nach einer erneuten Prüfung der bundesgesetzlichen Vorgaben erfolgt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die feuerwerksfreie Zone wird zu Silvester 2025 in Esslingen ausgeweitet, teilt die Stadt mit. Foto: Stadt Esslingen

Das neue Jahr muss in der Esslinger City also ohne Feuerwerk begrüßt werden. Oberbürgermeister Matthias Klopfer begründet diese Entscheidung mit dem Schutz der Menschen, dem Verhindern von Schäden an den mittelalterlichen Gebäuden, der Brandgefahr und einer höheren Sicherheit auch für die Einwohner. Die Ausweitung des Böllerverbots erfolgte laut Stadtchef in enger Abstimmung mit der Esslinger Feuerwehr. Hintergrund seien auch zahlreiche Beschwerden aus der Bürgerschaft nach der letzten Silvesternacht gewesen.

Nach Silvester 2024 gab es laut Stadt zahlreiche Beschwerden

Die gesetzliche Grundlage für das Untersagen des Feuerwerkspektakels in der gesamten Innenstadt besteht nach Darstellung von Matthias Klopfer seit 2009. Damals sei festgelegt worden, dass Feuerwerkskörper nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- oder Altenheimen gezündet werden dürfen. Zusätzlich schreibe die Vorgabe fest, dass auch bei Fachwerkhäusern nicht geböllert werden darf: „In Esslingen umfasste dies bisher die historische Altstadt, einschließlich der Beutau- und der Obertorvorstadt sowie der Esslinger Burg.“

Zur feuerwerksfreien Zone wird nun nach der neuen Vorschrift laut Stadtoberhaupt der komplette Bereich der „Gesamtanlage Esslingen am Neckar“ mit ihren denkmalgeschützten Gebäuden erklärt. Die Stadt bittet zudem darum, an Silvester und Neujahr auf Schulhöfen, Sport- und Spielplätzen keine Feuerwerkskörper abzubrennen.

Weitere Informationen unter esslingen.de/feuerwerksverbot