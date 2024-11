Silke Schlichtmann weckt bei der Esslinger Lesart Lust auf Bücher: Warum Lesen ganz und gar nicht doof ist

1 Silke Schlichtmann weiß, wie man gute Kinderbücher schreibt – und wie man Lesungen für Kids interessant gestaltet. Foto: Roberto Bulgrin

Silke Schlichtmann hat schon viele Kinderbücher geschrieben, und sie liebt es, Kindern daraus vorzulesen. Bei den Esslinger Literaturtagen hat sie ihr neues Buch „Lesen ist doof" vorgestellt, das beweist, wie viel Freude es machen kann, gute Bücher zu lesen.











Silke Schlichtmann liebt es, Geschichten zu erzählen. Und wer sie kennt, der weiß, dass sie ein Händchen dafür hat, ein junges Publikum anzusprechen. Da mag es schon verwundern, wenn ihr neues Buch, das sie zusammen mit Nils Freytag geschrieben hat, den provokanten Titel „Lesen ist doof“ trägt. Natürlich spürt man rasch, dass dieser Titel augenzwinkernd formuliert ist, denn es ist überhaupt nicht doof, Silke Schlichtmanns Bücher zu lesen – ganz egal, ob sie ihren jungen Leserinnen und Lesern die Nordseeluft um die Nase wehen lässt, ob sie ihnen das Gummischlangengeheimnis anvertraut oder ob sie sie mit einem erfinderischen Jungen namens Mattis bekannt macht, der so witzige Abenteuer erlebt, dass ihm die Autorin eine ganze Buchreihe gewidmet hat. Bei den Esslinger Literaturtagen war Silke Schlichtmann nun in Schulen und in einer öffentlichen Lesung zu Gast. Und egal, ob sie in Klassenzimmern oder im Kutschersaal las – ihr junges Publikum hatte viel Vergnügen.