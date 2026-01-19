Sigmaringen: Angreifer schlagen Patient im Krankenhaus - Festnahmen

1 Die Polizei nahm drei Tatverdächtige fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Patient wird in seinem Krankenhauszimmer attackiert. Die Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest - sie sollen den Mann gekannt haben. Viele Fragen sind offen.











Nach einem Angriff auf einen Patienten in einem Krankenhaus in Sigmaringen hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen den 25-Jährigen in seinem Zimmer attackiert und geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Angreifer und Patient hätten sich vermutlich gekannt, hieß es. Der Mann wurde leicht verletzt.

Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter in der Nacht zum Montag im Zuge einer Fahndung fest. Details und die Hintergründe waren zunächst unklar. Wie die Angreifer ins Krankenhaus kamen, Motiv und Ablauf sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Es müssten Zeugen vernommen werden.