Siegerin – EZ-Lauf 2025: Emma Waßmer: „Schauen, was geht“

1 Mit mehr als vier Minuten Vorsprung kommt Emma Waßmer ins Ziel. Foto: /Herbert Rudel

Bei ihrem ersten EZ-Lauf holt sich Emma Waßmer direkt den Sieg und lässt alle anderen Läuferinnen weit hinter sich.











In der Wertung der Frauen entschied EZ-Lauf -Debütantin Emma Waßmer von der LG Filder das Rennen ganz klar für sich. Schon früh in Führung liegend, baute Waßmer diese während des Laufs stetig aus. Sie schaffte die zehn Kilometer durch Esslingens Altstadtgassen in 38:48 Minuten – gute vier Minuten vor der Zweitplatzierten Vanessa Schmid, die mit einer Zeit von 43:09 Minuten die Ziellinie überquerte. Auf dem dritten Platz landete die für das Team Lepple laufende Maria Nogueira mit einer Zeit von 43:30 Minuten. Insgesamt blieben fünf Läuferinnen beim 25. Eßlinger Zeitung Lauf unter der 45-Minuten-Marke, 36 schafften die Strecke in weniger als 50 Minuten.

Frau Waßmer, erst mal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Der erste EZ-Lauf und dann gleich gewonnen – war das geplant?

Nein, das kann man ja davor nie wirklich einschätzen. Es laufen einige aus dem Verein mit. Unser Plan war es, einfach einen schönen Vormittag zu haben und zu schauen, was hier geht.

Wie war die Strecke für Sie? Man hört ja immer vom berüchtigten Esslinger Kopfsteinpflaster.

Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren hier in der Region, und ja, meistens bekommt man vom EZ-Lauf mit: tolle Strecke, meistens heiß und eben Kopfsteinpflaster. Aber am Ende war für mich heute nicht das Ziel, eine Bestzeit zu laufen.

Gab es bei Ihrem Debüt in Esslingen sonst Herausforderungen?

Es ist wenig Platz auf den Straßen, da kommt man sich schnell in die Quere. Vor allem wenn man dann von hinten wieder auf den Hauptteil des Laufes stößt. Jeder hat sein eigenes Tempo, und die Leute haben ja auch keine Augen hinten am Kopf, da war es gerade in den letzten zwei Runden teils schwierig, durchzukommen. Aber dafür ist die Stimmung hier natürlich super. Es stehen überall Leute und feuern dich an.

Das heißt, Sie nehmen nächstes Jahr wieder am EZ-Lauf teil?

Das werden wir sehen. Ich muss natürlich gesund bleiben und darf zu dem Zeitpunkt nicht im Urlaub sein. Dann sieht es aber ganz gut aus.

Und wie sieht nach dem Lauf der Plan für den restlichen Tag aus? Wird der Sieg gefeiert?

Puh. Zuerst werde ich jetzt vermutlich etwas Kaltes trinken. Dann suche ich meine Freunde und wir laufen uns gemeinsam noch ein wenig aus. Am Nachmittag wollen wir noch irgendwo gemeinsam Eis essen. Nach so einem Lauf wird das auf jeden Fall schmecken.