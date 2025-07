Sieger – EZ-Lauf 2025: Marc Steinsberger: „So war der Plan“

1 Marc Steinsberger hat die Konkurrenz von Anfang an voll im Griff. Foto: /Herbert Rudel

Marc Steinsberger feiert beim 25. EZ-Lauf einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und steht damit zum dritten Mal ganz oben.











Bei guten Laufbedingungen – auch dem um 30 Minuten früheren Start des Hauptlaufs zu verdanken – gelang dem Esslinger Marc Steinsberger ein beeindruckender Start-Ziel-Sieg beim 25. Eßlinger Zeitung Lauf. Der Läufer des TV Zell trug sich mit einer Zeit von 32:41 Minuten damit bereits zum dritten Mal in die Siegerliste beim EZ-Lauf ein. Mit einem doch schon recht deutlichen Abstand wurde Jakob Weinandy (Neckartenzlingen) in 35:54 Minuten Zweiter vor dem Vorjahresdritten Oliver Späth (BSG Festo) in 36:14 Minuten.

Herr Steinsberger, Gratulation zum Erfolg auf heimischer Strecke. Wie war’s?

Danke für die Glückwünsche. Es hat wie immer hier in Esslingen Spaß gemacht zu laufen. Die Stimmung an der Strecke ist einfach jedes Mal toll, und an mehreren Ecken hört man Anfeuerungsrufe von Freunden und Bekannten.

Nachdem Sie im vergangenen Jahr ihrem Freund Jens Mergenthaler noch knapp den Vortritt lassen mussten, hat es dieses Mal ganz nach oben gereicht.

Ja, in der Tat war es im letzten Jahr ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jens und mir, mit dem besseren Ausgang für ihn. Und in der Tat habe ich mal in die Startliste geschaut, ob Jens sich auch angemeldet hat. Aber bei ihm hätte es mich auch nicht gewundert, wenn er sich noch kurzfristig nachgemeldet hätte.

Aber dem war ja dann nicht so. Sind Sie bewusst so schnell angegangen?

So war der Plan. Ich wollte am Anfang, wenn man noch frei laufen kann, schnell meinen Rhythmus finden und somit gut ins Rennen kommen. Es war dann alleine an der Spitze allerdings recht schwer beim Überrunden. Das ist einfacher, wenn man zu zweit oder dritt ist. Dann kann man sich auch abwechseln. Deshalb war die Zeit auch nicht ganz so gut wie im Vorjahr.

Aber die Zeit von 32:41 Minuten ist doch – vor allem für das Kopfsteinpflaster – eine sehr gute, oder?

Klar, ich bin mit der Zeit zufrieden. Und ich hatte mir auch an Ostermontag noch den Hüftbeuger gerissen und war fünf Wochen raus. Meine erste Tempoeinheit konnte ich erst wieder am Pfingstmontag absolvieren, und daher war die Vorbereitung recht kurz.

Und wie sind die weiteren Pläne?

Zuerst geht es jetzt zwei Wochen in den Urlaub, und die Zeit danach will ich dann nach der Verletzung nutzen, um die Grundlagen aufzubauen. Im August steht dann der B2B-Lauf in Stuttgart an und im Herbst plane ich einige Straßenläufe.

Und im kommenden Jahr 2026?

Da steht dann die Titelverteidigung hier an.