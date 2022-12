Kroatische Fans in Stuttgart feiern ausgelassen

5 Die kroatischen Fans in Stuttgart hatten allen Grund zum Jubeln: Ihr Team erreichte den 3. Platz bei der Fußball-WM. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Kroatien hat im WM-Spiel um Platz 3 gegen Marokko mit 2:1 gewonnen. In Stuttgart verfolgten Fans beider Mannschaften die Partie. Wir haben die Bilder.















Kroatien hat das kleine Finale bei der Fußball-WM in Katar mit 2:1 gegen die Überraschungsmannschaft aus Marokko gewonnen und ein erfolgreiches Turnier mit dem dritten Platz gekrönt.

Auch in Stuttgart fieberten sowohl die kroatischen als auch die marokkanischen Fans mit ihren Mannschaften mit. Als der Schiedsrichter die enge Partie nach sechs Minuten Nachspielzeit abpfiff, bejubelten die Fans des Teams um Luka Modrić die Bronzemedaille, während die Nordafrikaner die Niederlage größtenteils mit Fassung trugen – denn sie können stolz auf ihre Mannschaft sein, die ebenfalls eine starke Weltmeisterschaft spielte.

Polizei muss nicht einschreiten

In der Stuttgarter City blieb es nach dem Spiel ruhig. „Unsere Einsatzkräfte waren vor Ort“, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei am Samstagabend. „Doch sie mussten nicht eingreifen.“ Speziell auf der Theo sowie in der gesamten Innenstadt „verhielten sich die Fans beider Lager friedlich“.

Dass die kroatischen Fans feiern können, ist hinlänglich bekannt. Und so dauerte es auch nicht lange, bis sie sich zu einem Autokorso zusammenfanden – teilweise mit offenem Verdeck bei eisigen Temperaturen.

