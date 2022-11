1 Felix Guhl und das Team Esslingen zeigen mehr Biss beim Abschluss. Foto: / Robin Rudel

Das Team Esslingen schlägt im Handball-Derby der Verbandsliga Denkendorf etwas überraschend mit 29:25 und verschafft sich ein wenig Luft im Tabellenkeller.















„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, schallte es am späten Samstagabend durch die altehrwürdige Schelztor-Sporthalle in Esslingen. Dass dies nach einem Derby nicht überrascht, ist klar. Dass allerdings die Spieler in den grün-roten Trikots im Kreis hüpften und sich über die gewonnenen zwei Punkte freuen konnten, dann schon eher. Das Team Esslingen gewann das Verbandsliga-Spiel gegen den TSV Denkendorf souverän mit 29:25 (15:10).