Siebenmühlental bei Leinfelden-Echterdingen: 19-Jähriger fährt zu schnell – Beifahrerin bei Unfall verletzt

Der Rettungsdienst brachte die 19-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus.

In der Nacht zum Freitag hat in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein 19-Jähriger einen schweren Unfall verursacht, weil er auf einer kurvigen Strecke viel zu schnell unterwegs war. Seine Beifahrerin musste verletzt in eine Klinik gebracht werden.











Am Donnerstagabend ist ein 19-Jähriger im Siebenmühlental bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) mit seinem Auto von der Straße abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und schließlich gegen einen Baum gerutscht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er viel zu schnell unterwegs gewesen und hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, teilt ein Sprecher am Freitag mit.

Der 19-Jährige war von Steinenbronn in Richtung Leinfelden-Echterdingen gefahren, als er an einer Kurve von der Abzweigung an der Seebruckenmühle wegen viel zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen touchierte zunächst die Leitplanke und schrammte dann an einem großen Baum entlang. Dadurch wurde der BMW von der Fahrbahn ausgehebelt und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Das Auto rutschte mehrere Meter seitlich, bis es mit dem Dach gegen einen weiteren Baum krachte und auf der Seite zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, seine Beifahrerin im selben Alter musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihre Verletzungen waren ersten Erkenntnissen zufolge aber leicht. Das Unfallauto musste aufwendig geborgen werden, die Landesstraße L 1208 war daher bis etwa 1.15 Uhr auf einer Spur gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.