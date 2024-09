Sieben Tipps im Kreis Esslingen: So bleibt das Urlaubsgefühl ein bisschen länger erhalten

1 Der römische Gutshof „Villa Rustica“ in Nürtingen-Oberensingen stammt aus dem Jahr 100 nach Christus und ist einer der größten römischen Gutshöfe im Land. Foto: Evelyn Scheer

Tschüss Strand und Berge, hallo Arbeit und Haushalt – der lang ersehnte Urlaub ist vorbei, der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Doch die Rückkehr in die Realität will nicht so richtig funktionieren: Viele sind müde und lustlos. Sie leiden unter dem sogenannten „Post-Urlaubs-Blues“. Wie gelingt es, nicht nur Fotos und Souvenirs, sondern auch die Erholung mit nach Hause zu nehmen? Auf Reisen lässt man die Seele baumeln, hat Zeit für Familie und Freunde, probiert etwas Neues aus, ist sportlich aktiv, genießt gutes Essen und Trinken. Dafür muss man nicht in die Ferne schweifen. Mit diesen sieben Tipps lässt sich der Urlaub nach Feierabend und am Wochenende verlängern.

1. Lecker und draußen Im Süden spielt sich das Leben im Freien ab. Unter Sonnenschirmen eine Tasse Kaffee schlürfen und sich im Restaurant verwöhnen lassen. Das gibt es auch in Plochingen. Das „Steiner am Fluss“ im Bruckenwasenpark bietet einen Biergarten mit Blick in die Weite des Parks. Neben Klassikern wie Schnitzel und Wurstsalat ist das Steiner immer wieder für saisonale Überraschungen gut. Geöffnet ist von Montag bis Samstag von 12 Uhr bis Sonnenuntergang sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Wer es romantisch liebt, schnappt sich Steiners prall gefüllten Picknickkorb und verzieht sich ans Wasser.

2. Markttreiben Wie gerne schlendert man in den Ferien über fremde Märkte, genießt die Düfte, nascht hier und da eine feilgebotene Köstlichkeit und lacht mit anderen Menschen. So unbeschwert kann das Leben sein. Auch hier: Wer kennt den Neidlinger Zwetschgenmarkt? Früher standen die saftig-violetten Früchte im Mittelpunkt. Heute spielen sie zwar nur noch eine Nebenrolle, gefeiert wird trotzdem. Traditionell findet der Zwetschgenmarkt nach altem Marktrecht am 21. September statt, so auch 2024. Geboten werden ein Künstlermarkt sowie Speis und Trank. Bereits am 15. September ist das Zwetschgenmarktfest mit Flohmarkt und Spielstraße. An beiden Tagen verwandelt sich die Kirchstraße in eine Festmeile. Bei einem Fest, das für die Neidlinger so etwas wie ein Nationalfeiertag ist, darf auch der Tanz nicht fehlen: Bereits am 14. September können die Gäste auf dem Sportgelände zu den Klängen des Lindach-Quartetts das Tanzbein schwingen.

3. Historischer Stadtbummel Alte Städte faszinieren – vor allem solche, in denen man noch viel Neues entdecken kann. Fast noch ein Geheimtipp in der Region ist die Zähringer-Stadt Weilheim an der Teck, die auf eine über 1250-jährige Geschichte zurückblickt. Bei einem Stadtrundgang können die alten Bauwerke an 20 Stationen erkundet werden. Vom historischen Rathaus über das Stadtschloss bis hin zur spätgotischen Peterskirche ist alles dabei. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, erhält auf Tafeln viele Informationen zur Stadt- und Baugeschichte.

4. Wie im alten Rom Noch deutlich älter als Weilheim ist der römische Gutshof „Villa Rustica“ in Nürtingen-Oberensingen. Er stammt aus dem Jahr 100 nach Christus und ist einer der größten römischen Gutshöfe im Land. Schon damals wussten die Römer das Leben zu genießen: Mit Quellwasser, Fußbodenheizung und Heißbaderaum mangelte es den Bewohnern an nichts. Arbeiter hatten die Villa Rustica bei Baggerarbeiten im Baugebiet „In den Seelen“ 1988 entdeckt. Die Besichtigung ist kostenlos, es werden auch Führungen angeboten.

Zwar kein Strand, aber auch Badespaß: die Panorama-Therme Beuren Foto: Evelyn Scheer

5. Erholung in der Panorama-Therme Wer es sich nun wie die Römer gut gehen lassen möchte, findet in der Panorama-Therme Beuren eine Auszeit für Körper und Seele. Ein Gefühl wie im Urlaub vermitteln die Thermalwasserbecken, die Dampfbadelandschaft und die Saunaanlage. Wohlfühlmassagen und exotische Wellnessbehandlungen runden das Angebot ab.

6. Kühle Natur erleben Dschungelfeeling gibt es in der wilden Zipfelbachschlucht in Weilheim an der Teck. Ein schattiger Weg führt auf schmalen Pfaden dicht am Bach entlang durch den Buchenwald. Holzbrücken und einige Treppenstufen sind zu überwinden. Auf beiden Seiten ragen grüne Wände empor und bescheren den Wandersleuten auch an warmen Tagen einen kühlen Kopf. Am schönsten ist die Tour, wenn man in Hepsisau startet und bergauf wandert. Wanderziele sind das Randecker Maar, der Breitenstein und der Mörikefels.

7. Wein und Aussicht Ein Gläschen Wein in der Hand, umgeben von netten Menschen und gemeinsam den Sonnenuntergang genießen. Für viele ist das der Höhepunkt eines gelungenen Urlaubstages. Warum sich nicht auch nach der Arbeit eine solche Auszeit gönnen? Bei Teamwerk in Esslingen in der „Weinsicht“ ist das möglich. Der nächste „Sun Downer Afterwork“ finde am 26. September von 18 bis 22 Uhr statt, sagt Ramona Fischer, die Geschäftsführerin des Teamwerks Esslingen.