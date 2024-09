Sieben Tipps im Kreis Esslingen: Hier kommen Fans von Comics und Mangas auf ihre Kosten

1 Neben klassischen Kassenschlagern wie Batman ist inzwischen auch die Manga-Welle in die „Sammlerecke“ von Frieder Maier (rechts) und Sohn Julian übergeschwappt. Foto: Roberto Bulgrin

In den Kalendern der Comicbegeisterten dürfte der Samstag, 21. September, dick angestrichen sein. An diesem Datum feiert die Szene den vermutlich einflussreichsten Superhelden überhaupt: Batman, der dunkle Ritter, der seit seinem ersten Auftritt von 1939 zwischen tugendhaftem Retter der Schwachen und verbittertem Selbstjustiz-Rächer pendelt.

Aber damit nicht genug: Der sogenannte „Manga Day“ findet in diesem Jahr ebenfalls am 21. September statt. Er steht ganz im Zeichen der in Japan entwickelten Erzählform, die verschiedene literarische Genres umspannt und auch in Deutschland einen regelrechten Hype erlebt. Die beiden Events sprechen für das breite Spektrum, das Comics inzwischen abdecken. Ihre Vielfalt findet sich auch im Kreis Esslingen.

Sammlerecke Esslingen In Europas größtem Comicladen muss man sich nicht zwischen Batman-Tag und Manga Day entscheiden – denn die „Sammlerecke“ feiert beides zusammen. Ab 10 Uhr gibt es auf dem Gelände in der Daimlerstraße 8 eigens für diesen Tag gedruckte Gratis-Ausgaben und einen Flohmarkt mit Heften zum Kilopreis. Außerdem sind Zeichner vor Ort. Frieder Maier, Gründer und Geschäftsführer der „Sammlerecke“, kennt den Comic-Markt ganz genau. Er sagt: „Die Manga-Welle überrollt den Fachhandel mit monatlich über 200 Neuerscheinungen regelrecht.“ Daneben zögen vor allem Superhelden, fügt Maiers Sohn und Co-Geschäftsführer Julian hinzu. „Die Sachen, die die Jugend heute noch kennt, gehen immer gut.“

Stadtbücherei Esslingen Für die Esslinger Bibliothek spielen Comics ebenfalls eine wichtige Rolle. „Wir sehen, dass die Ausleihzahlen steigen“, sagt Leiter Kevin Butler. Auch die unter einer Treppe eingerichtete Comic-Höhle sei meistens voll. Zum Manga Day verteilt die Stadtbücherei Gratis-Exemplare und stellt Neuerscheinungen vor – von denen gibt es pro Monat etwa 100 Stück. Wer vor Ort ist, kann Wünsche für Anschaffungen einreichen.

Osiander Esslingen und Plochingen Bei den Filialen von „Osiander“ in Esslingen und Plochingen steht am 21. September eine Reihe besonders im Vordergrund: Dragon Ball, der mit etwa 230 Millionen verkauften Exemplaren zweiterfolgreichste Manga der Welt. Die Drachenbälle, mit denen Protagonist Son Goku seine Abenteuer besteht, gilt es bei einer Rallye in den Buchhandlungen zu finden. Kristof Andreas, der stellvertretende Filialleiter in Esslingen, sagt über Mangas: „Damit erreichen wir eine ganz neue Zielgruppe, die vorher eher nicht in Buchhandlungen gegangen ist.“

Weitere Buchhandlungen im Kreis Die Sonderdrucke zum Manga Day sind in Kirchheim und Nürtingen bei der Buchhandlung Zimmermann zu finden. Beide Filialen haben eine eigene Comic-Abteilung. Und in Ostfildern verkauft der „Bunte Bücherladen“ neben Klassikern wie Asterix oder Lucky Luke auch literarisch anspruchsvolle Graphic Novels. Der Begriff bezeichnet Bildgeschichten mit einer hohen erzählerischen Komplexität. Dazu zählt im „Bunten Bücherladen“ zum Beispiel „Sapiens: Spiel der Welten“, das neueste Werk des Star-Historikers Yuval Noah Harari. Ob der politischen Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan besonders interessant: die dokumentarische Graphic Novel „Games“, in der es um die Schicksale afghanischer Flüchtender auf dem Weg nach Europa geht.

Teckploitation Kirchheim Ebenfalls auf den 21. September fällt in diesem Jahr die Comic- und Filmbörse des Kirchheimer Vereins Teckploitation. In der Gaststätte Zum Hasen werden ab 10 Uhr Hefte und DVDs verkauft. Währenddessen sind einige Cosplayer – leidenschaftliche Fans, die sich als Figuren aus ihren Lieblingsgeschichten verkleiden – vor Ort. Im März des kommenden Jahres veranstaltet „Teckploitation“ im Kirchheim zudem eine „Convention“, eine Konferenz für Comicbegeisterte nach US-amerikanischem Vorbild.

VHS Esslingen Wer sich lieber an einer eigenen Geschichte ausprobieren will, wird an der Volkshochschule (VHS) in Esslingen fündig. Dort startet am Dienstag, 5. November, ein Zeichenkurs für Anfänger. Leiterin Mayha Suaysom arbeitet als Künstlerin und gehört zum Team der Stuttgarter Comictage. Sie übt mit den Kursteilnehmenden, wie sie ihre Ideen visuell und narrativ umsetzen können. Die Treffen finden an sechs Terminen dienstags ab 19.30 in der VHS am Eck, Strohstraße 16, statt. Anmeldung auf der Webseite unter www.vhs-esslingen.de

Gringo-Verlag Vielleicht werden die im VHS-Kurs entwickelten Erzählungen eines Tages ein Fall für „Gringo“. Der Esslinger Independent-Verlag arbeitet nicht mit den Lizenzen großer Reihen, sondern gibt die Geschichten eigener Künstlerinnen und Künstler heraus. Zu den Aushängeschildern zählen die Pinguin-Comics des Zeichners Thomas Baehr, „Die Abenteuer vom lieben Gott“ und die Krimifälle von Kommissar Fröhlich.

Der 21. September im Überblick

Manga Day

Einige der großen Manga-Verlage produzieren speziell für den 21. September Sonderdrucke. Bei den Heften handelt es sich um eine Mischung aus etablierten Serien und aktuellen Neuheiten. Die Titel stammen unter anderem aus den Reihen „Tagebücher der Apothekerin“, „Kaiju No. 8“, „Your Lie in April“, „The Legend of Zelda“, „Stitch“ und „Sakamoto Days“. Sie werden an Buchhandlungen sowie Bibliotheken verteilt und dort gratis ausgegeben.

Batman-Tag

Der dunkle Ritter ist einer der ältesten und bekanntesten Superhelden. 1939 erdachten die beiden US-Amerikaner Bill Finger und Bob Kane die Figur. Seitdem erscheinen die Abenteuer, die Batman in der fiktiven Stadt Gotham erlebt, bei „DC Comics“. Einmal jährlich stellt der Verlag ein Gratis-Sonderheft her, das am Batman-Tag erhältlich ist.