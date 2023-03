7 Luna Schweiger (links) mit den „Manta Manta“-Urgesteinen – ihrem Vater Til Schweiger und Tina Ruland. Foto: dpa/Henning Kaiser

Der erste Impuls ist: Da fehlt doch was. Zur Premiere der Kultfilm-Fortsetzung „Manta Manta - Zwoter Teil“ trug Luna Schweiger am Sonntag eine High-Waist-Latzhose – und zwar nur die. Die breiten Träger der Hose mit weitem Marlene-Bein verdeckten das Nötigste. „Sideboob“ oder „Underboob“ nennt man im Englischen den Look, bei dem mal mehr, mal weniger Brustansatz unterm Kleid hervorlugt.

Dieser doch ziemlich gewagte Trend hat sich über die vergangenen Jahre immer mehr etabliert – auch auf Hollywoods roten Teppichen. Zuletzt zeigte die US-amerikanische Schauspielerin Aubrey Plaza so viel Haut: Bei den „Screen Actors Guild Awards“ (kurz SAG Awards) waren sie und der Cast der HBO-Serie „The White Lotus“ für den Ensemble-Preis nominiert.

Plaza trug ein paillettenbesetztes kupferfarbenes Kleid von Michael Kors, das ganz schön viel Haut zeigte. Auf dem roten Teppich saß noch alles perfekt. Weniger schmeichelhaft war Plazas Look später, als das Ensemble auf die Bühne stürmte, um den Preis entgegenzunehmen, den es tatsächlich gewonnen hatte. Da zupfte die 38-Jährige nämlich hektisch und mit ziemlich angefressenem Gesichtsausdruck an dem Kleid herum – offenbar hatte ihr ein Cast-Kollege zugeraunt, etwas sei verrutscht. Der Clip sorgte tagelang für Diskussionsstoff im Netz.

Denn das ist die Gefahr des Looks: Wenn etwas verrutscht, wird es peinlich. Sicherer sind da Cut-out-Kleider, die eher Bauchmuskeln zeigen. Bei den Oscars 2021 ließen gleich mehrere Schauspielerinnen „Six Pack“ blitzen – bauchfrei zu den Academy Awards kamen zum Beispiel Carey Mulligan, Zendaya oder Vanessa Kirby. Inzwischen scheint der Trend schon wieder etwas abgeflaut, aber bei den Golden Globes zeigte in diesem Jahr Lily James in einer feuerroten Versace-Robe ein bisschen Bauch.