Sichtung am Nachthimmel: Komet? X-Nutzer sichten unbekanntes Flugobjekt im Südwesten

Am Dienstagabend staunen viele Menschen, unter anderem in Baden-Württemberg und Stuttgart nicht schlecht. Ein unbekanntes Flugobjekt erleuchtet den Nachthimmel.











Zu einer ungewöhnlichen Sichtung ist es am späten Dienstagabend am nächtlichen Himmel über der Region Stuttgart sowie in anderen Teilen Baden-Württembergs und Deutschlands gekommen.

Kurz nach 21 Uhr tauchten auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) vermehrt Bilder und Videos eines unbekanntes Flugobjekts auf, das sich schnell am Himmel bewegte. X-Nutzer mutmaßten, wobei es sich bei dem Objekt handeln könnte. Einige tippten dabei auf einen Asteroiden oder Kometen.

Zu sehen war ein unbekanntes Flugobjekt mit augenscheinlichem Feuerschweif.

Auch im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach kam es laut einem Nutzer zu Sichtungen.

Wobei es sich bei dem unbekannten Flugobjekt tatsächlich handelt, ist bislang unklar.